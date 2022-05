Bill Gates ha estado en España compartiendo un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, englobado en la presentación de su nuevo libro. También ha concedido una entrevista a 'elDiario', donde habla sobre la pandemia de coronavirus, la virela del mono o las vacunas.

Sobre los bulos que señalaban como culpable de, entre otras cosas, implantar un chip a la población a través de la vacuna, Gates reconoce que no se lo esperaba, aunque ya está "acostumbrado" a escuchar esas 'fake news'. "Te tienes que reír y pensar, bueno, estoy gastando miles de millones de dólares en salvar vidas con vacunas. Pero la idea de que alguien le dé la vuelta a eso y diga que en realidad estoy ganando miles de millones y utilizando las vacunas para matar gente... pues, en fin, es una cosa muy triste", valora.

Para él, el problema viene si por culpa de esos rumores hay personas que no se vacunan o se ponen la mascarilla, cuyas consecuencias son "terribles". También habla sobre la viruela del mono, viendo "fantástico" que estemos "en alerta" ante una situación que no ve que se extienda "mucho más". "Si no fuera por la pandemia del coronavirus, la viruela del mono no estaría ni en las noticias. Y eso es bueno", zanja.

El filántropo comenta el futuro de las vacunas, hablando de la posibilidad de "inhalarlas por la nariz a través de un vapor" o "a través de la piel con un parche que te pegas al brazo", algo que, para él, tendría "muchas ventajas".

Gates calcula que, en los próximos 20 años, hay un "50% de posibilidades" de que tengamos "una pandemia de origen natural" a raíz del cambio climático. "La población humana crece y estamos invadiendo cada vez más ecosistemas", argumenta. Para hacer frente a esa pandemia, apuesta por tener una especie de "bomberos a tiempo completo" para "prevenir los incendios".

"o que propongo requeriría un aumento del 25% en el presupuesto de la OMS y con eso tendríamos un equipo de unas 3.000 personas de diferentes perfiles. Yo lo llamo el Equipo Global de Respuesta y Movilización en Epidemias, pero... bueno, no me importa tanto el nombre como que seamos capaces de que se haga, de que los expertos se formen, que tengan los datos bien sistematizados y puedan estar siempre buscando posibles brotes", afirma.