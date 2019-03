Alerta en WhatsApp: Estos son los casos en los que te puede afectar el borrado de contenido de la aplicación

Nos acecha un nuevo apocalipsis en Whatsapp, a tenor de los titulares en Internet: 'WhatsApp borra este lunes tus mensajes, fotos y vídeos antiguos'; 'cómo salvar tus fotos y vídeos'; 'podría perder su información'; 'Por qué los mensajes de WhatsApp se borrarán', o 'WhatsApp eliminará chats, fotos y vídeos'.

Pero ante todo, hay que guardar la tranquilidad. Con la ayuda de un hijo pueden solucionar su problema, y si no tienen, nosotros les contactamos con un experto para solucionar todas las dudas.

Javier Sirvent, de Technology Evangelist, explica que "sólo afecta a los usuarios de Android". Y si uso estos dispositivos, ¿se me van a borrar todas las fotos, conversaciones y vídeos de WhatsApp? No. De esta aplicación no se borra nada, aunque siempre estás a tiempo de hacer una copia de seguridad.

Llegados a este punto puede surgir otra duda: ¿cómo se hace la copia de seguridad? Se guarda en la nube y para hacerla sólo hay que abrir los ajustes de la aplicación. Una vez allí, seleccionamos la pestaña de chats y la de copia de seguridad, donde sólo nos pedirán un correo electrónico de Gmail.

Entonces, ¿en qué caso perdería mis fotos, conversaciones y vídeos? En el caso de usar Android, perder o romper el móvil y no haber hecho una copia de seguridad en los últimos 365 días. Así que háganla porque las fotos, vídeos y conversaciones son nuestro tesoro moderno.