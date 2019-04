"Caradura", "machirulo"... tono bronco entre PP y Podemos en un día de enfrentamientos en el Congreso

SESIÓN DE CONTROL EN EL CONGRESO

No se esperaba la presencia de Pablo Iglesias en la Comisión de pensiones, pero ha acudido para preguntar al gobernador del Banco de España. Villalobos le ha prohibido hablar de todo aquello que no fueran pensiones y ambos han protagonizado tensos encontronazos dialécticos, pero no han sido los únicos del día.