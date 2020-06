El abrazo entre una destacada activista de Miami y un agente de policía local en plena manifestación por el caso George Floyd se ha vuelto viral.

Renita Holmes, una activista desde la década de los 80, detuvo su motocicleta delante de una fila de policías. La mujer, que hace años denunció una agresión policial, pidió a los agentes que tuvieran "paciencia". "Tienen mamás ... agradezco su paciencia y su tolerancia", añadió Holmes.

Para su sorpresa, el capitán Roger Reyes rompió la formación, avanzó hacia ella y le preguntó a Holmes si podía abrazarla. Ambos se fundieron en un abrazo mientras la activista, que no sabía que Reyes había perdido recientemente a su madre, permanecía sentada en su moto.

Los agentes, según un medio local, se habían enfrentado a una multitud de manifestantes que querían marchar por una autopista de 7 kilómetros que conecta la carretera interestatal 95 con Miami Beach.

El abrazo entre Reyes y Holmes se volvió viral cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, reprodujo el vídeo de Local 10 News durante una rueda de prensa.

No obstante, como se observa en el vídeo que acompaña al texto, ese gesto entre manifestantes y policías se ha podido ver en otras ciudades de EEUU durante las protestas. Piden así el fin de los enfrentamientos y la ola de violencia que inunda las calles del país.

En una de esas manifestaciones, el propio hermano de George Floyd ha pedido el fin de los disturbios. Terrence acudió a un acto en homenaje a George en el lugar donde murió a manos de la Policía.

Con la ayuda de un megáfono, Terrence quiso dirigirse a los manifestantes. "Si yo no estoy volviéndome loco, si yo no estoy reventando cosas, si yo no estoy destrozando mi comunidad, ¿qué estáis haciendo vosotros? ¿Qué hacéis? ¡No hacéis nada! Porque eso no va a hacer que mi hermano vuelva", afirmó el joven, que defendió la importancia de cambiar las cosas a través del voto.