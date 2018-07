Estas son las seis noticias más importantes de este miércoles 26 de julio de 2017

Rajoy sale airoso de su declaración en Gürtel y deriva la responsabilidad económica a los tesoreros Bárcenas y Lapuerta

El presidente ha esgrimido en repetidas ocasiones que su función solo era política, y no económica, durante su declaración en el juicio del caso Gürtel. En sus dos horas compareciendo ha mencionado incluso a Aguirre.

Rajoy huye del "no me consta": 10 frases que resumen su declaración como testigo en el juicio por Gürtel

Casi dos horas ha declarado Mariano Rajoy como testigo del caso Gürtel. El presidente del Gobierno ha huido del "no me consta" y ha insistido en desvincularse de la financiación irregular del PP. Asegura que sus competencias eran exclusivamente políticas y no de contabilidad. He aquí un resumen con las frases más significativas de su declaración.

Ángel Nieto se encuentra en coma inducido y con respiración asistida, según el último parte médico

Según ha podido saber laSexta, Ángel Nieto está fuera de peligro, aunque sigue grave tras sufrir un accidente mientras conducía su quad en Ibiza. El expiloto ha sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza y las próximas 72 horas serán cruciales.

La mujer maltratada que tenía que entregar a sus hijos al padre por orden judicial está en paradero desconocido

Juana Rivas y sus hijos han dejado el pueblo de Macarena, en Granada, sin anunciarlo para evitar que el padre, que fue condenado por maltrato, pueda llevárselos a Italia. La justicia otorgó el cuidado de los niños al exmarido de Juana.

"Se tiró al vacío presa del pánico": el informe revela que Kirsty huyó de 'los cinco de Benidorm' al sentirse acosada

Se tiró al vacío huyendo en un ataque de pánico. El informe de la Policía recoge que la joven escocesa fallecida en Benidorm trató de huir de los cinco británicos que estaban en la habitación. Saltó por el balcón como quien huye de un incendio, dice el informe.

Donald Trump prohíbe que los transexuales entren en el Ejército

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado su decisión de prohibir que los transexuales sirvan en las Fuerzas Armadas del país, tras haber consultado con sus "generales y expertos militares". Trump hizo el anuncio a través de su cuenta personal de Twitter y detalló que su Gobierno "no aceptará ni permitirá" que personas tránsgenero "sirvan en ninguna capacidad" en las Fuerzas Armadas.