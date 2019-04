Rajoy huye del "no me consta": 10 frases que resumen su declaración como testigo en el juicio por Gürtel

- "Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad. Mis responsabilidades son políticas, no de contabilidad"

- "Los sobresueldos de los papeles de Bárcenas son absolutamente falsos, cobrábamos un sueldo de diputado y bastantes personas del partido tenían complementos que abonaba el partido y se declaraba a Hacienda. Cuando entramos en el Gobierno dejamos de cobrarlos porque no se podía hacer"

- "Bárcenas quería despedirse. Fue una reunión en la que nos explicó que estaba en una situación difícil, que se iba a dedicar a defenderse, que le iba a dedicar tiempo a los abogados y punto"

- En mi SMS a Bárcenas "podría haber utilizado esa frase o cualquier otra. No tiene ningún significado. Hacemos lo que podemos significa exactamente lo que significa: hacemos lo que podemos"

- "No parece un razonamiento muy brillante"

- "La verdad es que no conocía a Correa y estoy absolutamente convencido que lo habría visto en algún acto público, pero no he tenido ninguna relación con él, ni vino a mi despacho"

- "No recuerdo que 'El Bigotes' me mandara una carta y le voy a decir una cosa: recibo miles de cartas al día"

- "Me pareció legal y honesto decir que la inmensa mayoría de las cosas eran falsas y que otras podían ser ciertas"

- "La respuesta debe ser muy gallega, porque no puede ser riojana"

- "No sé de qué disensiones me habla, no sé nada de las cuentas de Bárcenas en Suiza, las supe cuando fueron publicadas en los medios de comunicación"