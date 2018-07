Estas son las seis noticias más importantes de este jueves 26 de octubre de 2017

Santi Vila dimite como conseller de Empresa del Govern tras no convocar Puigdemont elecciones en Cataluña

El moderado del PDeCAT Santi Vila explica que dimite porque "la vía de diálogo y la mediación" que siempre ha defendido, "nuevamente, ha quedado deslegitimada" y sus planteamientos han sido "desautorizados por la realidad".

Puigdemont descarta convocar elecciones y deposita en el Parlament la continuidad del proceso independentista

El president Carles Puigdemont ha anunciado en el Palau de la Generalitat que descarta la convocatoria de elecciones anticipadas para Cataluña, dejando en el aire la posibilidad de una declaración unilateral de independencia.

Sáenz de Santamaría defiende la aplicación del 155 en Cataluña: "Es un mecanismo excepcional, pero legítimo y democrático"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido la obligación "legal, democrática y política" del Gobierno de aplicar el artículo 155 en Cataluña para proteger el interés general de los españoles y los catalanes.

Puigdemont pidió "garantías" para convocar elecciones: liberar a Cuixart y Sànchez y no aplicar el 155

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, buscó "garantías" de para que el Estado no aplicara el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Una negociación que no resultó exitosa ya que en su comparecencia para rechazar unas elecciones autonómicas aseguró que "no hay garantías para que convocar elecciones".

Los Mossos d'Esquadra detienen a Álvaro de Marichalar por desobediencia y resistencia a la autoridad

Los Mossos d'Esquadra han introducido al excuñado de la infanta Elena en el interior de la Generalitat ante los aplausos y gritos de los manifestantes para evitar un enfrentamiento con los independentistas. Posteriormente, Marichalar se ha enfrentado a los agentes con una actitud alterada, lo que ha provocado que haya sido detenido.

Miquel Iceta se reúne con Carles Puigdemont en su despacho para intentar una solución dialogada

El líder del PSC, Miquel Iceta, y el president Carles Puigdemont han mantenido una reunión. Durante toda la jornada Iceta ha intentado hacer de puente entre Puigdemont y el Gobierno.