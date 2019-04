Puigdemont pidió "garantías" para convocar elecciones: liberar a Cuixart y Sànchez y no aplicar el 155

EL GOBIERNO NO CEDIÓ

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont buscó "garantías" de para que el Estado no aplicara el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Una negociación que no resultó exitosa ya que en su comparecencia para rechazar unas elecciones autonómicas aseguró que "no hay garantías para que convocar elecciones".