Este domingo en CC: Lexus LC cabrio; pasado, presente y futuro del Opel Astra... y más Centímetros Cúbicos

Este domingo, vuelve a nuestras manos -bueno, a las de Alvaro Turiel- un coche muy especial. El Lexus LC sorprendió al mundo en 2016, durante su presentación en el Salón del Automóvil de Detroit. Su desarrollo comenzó en 2011 y es uno de los modelos que mejor han soportado el paso del tiempo de su clase.

Porque desde su lanzamiento, estéticamente no ha cambiado prácticamente nada, y no le hace falta. Pero los chicos de Lexus han querido poner al día al modelo para este 2022 con novedades importantes. No te lo pierdas.

Echaremos la vista atrás, porque hace treinta años ocurrió algo que marcó un antes y un después en la historia de la automoción: el lanzamiento del Opel Astra. Un modelo de la firma alemana que cambió el concepto de coche compacto y asentó unas bases muy importantes en este segmento.

Nació con un objetivo complicado: sustituir al exitoso Opel Kadett. Un modelo que acompañó a la marca durante seis generaciones, entre 1936 y 1991. En este reportaje verás es el presente y el futuro de este modelo tan emblemático.

No dejaremos del todo el pasado del automóvil para hablar de un coche muy especial. Y es que Porsche tiene multitud de siglas para designar sus modelos pero, quizá, sean los RS los más especiales de todos. Dos letras que cumplen 50 años y que simplifican el nombre 'RennSport', que se traduce en “deportivo de competición”.

Un apellido que han llevado modelos que han cambiado la historia. Cuando hablamos del 911 ya sabemos que nos referimos a todo un icono del automóvil, pero el protagonista de hoy es el icono dentro de un icono.

Por eso, Fernando Gómez Blanco ha viajado a la casa de Porsche en Stuttgart para presentarnos al 'mítico' Porsche 911 Carrera RS 2.7, que este año cumple nada más y nada menos que 50 años.

En la sección Conduce Seguro con Ponle Freno, hablaremos de aplicaciones que conectan nuestros smartphones con el coche y nos facilitan la vida y aportan seguridad evitando distracciones.

Concretamente, veremos como funciona Seat Connect, que nos proporciona mucha ayuda, como saber dónde hemos aparcado el coche, abrirlo porque estás en casa y, te traen un paquete y te interesa que lo dejen en el maletero -con versiones de portón electrónico- o, si el coche es híbrido enchufable, climatizarlo a distancia.

En todas las versiones puedes abrir o cerrar en remoto. Pero también puedes hacer más cosas, muchas relacionadas con la seguridad activa y pasiva. No dejes de verlo el próximo domingo.

No faltará a la cita semanal el resumen de novedades del motor, dónde será protagonista la marca Cupra, con sus Terramar, Born UrbanRebel y Tavascan; la versión final del Mercedes-AMG One; el regreso de Lancia a España; las novedades en infraescturcturas encaminadas a la electrificación del parque móvil, el buen momento de Seat con el Arona como coche más vendido en nuestro país el mes pasado.

Por último, hablaremos de competición con Le Mans y la Copa Mundial de Turismos como protagonistas.

Vuelve a ver todos los reportajes y programas completos de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.