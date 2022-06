CUPRA Terramar, el SUV híbrido enchufable que sustituirá al Ateca pero que no estará en SEAT

Más información Descubrimos el prototipo del Cupra Urban Electric: el utilitario eléctrico que llegará al mercado en 2025

CUPRA ya está poniendo en marcha su ambicioso plan de no solo facturar más que SEAT en 2023, sino también electrificar fuertemente su gama. Así lo demuestra con la llegada de modelos como el CUPRA Terramar, un SUV híbrido enchufable destinado a sustituir al Ateca y que, de momento, no tendrá su correspondiente versión en SEAT.

Será en el año 2024 cuando el Terramar llegue a las calles junto al Tavascan, modelo 100% eléctrico del que se ha presentado su variante de producción. A su vez, será en el año 2025 cuando el UrbanRebel sea presentado, modelo del que de momento conocemos a su concept y que se fabricará finalmente en España.

CUPRA Terramar | CUPRA

Mientras tanto, el nuevo CUPRA Terramar ofrece un nuevo lenguaje de diseño. Su frontal ha sido la única zona desvelada, mostrando un capó con agresivas nervaduras, unos faros de nueva cuña más afilados y triangulares y una defensa con una estética más agresiva.

El perfil no desvela demasiadas novedades y la zaga, que se insinúa levemente, nos hace intuir una firma lumínica unida entre sí, así como una defensa en la que se asentará un difusor pero, en principio, sin salida de escape alguna pese a estar ante un vehículo híbrido enchufable.

El habitáculo no se ha mostrado, pero teniendo en cuenta el que muestra el nuevo Tavascan, podemos intuir importantes sinergias entre ambos retoños de CUPRA. Esto se traduce en un interior para el Terramar en el que predomina el minimalismo de la mano de una pantalla central sin botones físicos, así como un cuadro de mandos digital con nuevas configuraciones y diseño.

No obstante, el punto más atractivo del nuevo CUPRA Terramar será su mecánica. De momento la firma española no ha desvelado demasiados detalles, más allá de que recurre a un motor híbrido enchufable que, gracias a su parte eléctrica, hará que el SUV de CUPRA pueda recorrer 100 kilómetros en modo totalmente eléctrico. No obstante, se espera que el maridaje de ambos dé como resultado una potencia superior a los 300 CV.

Sea como fuere, lo que sí que está confirmado es que recurre a la plataforma MQB del Grupo Volkswagen, y que su producción se llevará a cabo en la planta de Györ, Hungría, donde también se fabrican otros modelos del consorcio alemán como el Audi Q3.