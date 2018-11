En ocasiones, los conductores no somos capaces de identificar una situación de riesgo y pensamos que nuestro comportamiento es el correcto. La diferencia es que, en realidad, estamos perpetuando una situación de peligro, exponiéndonos además a una sanción económica y, en algunos casos, incluso a una sanción administrativa que comporta retirada de puntos del permiso de conducir.

Está claro que el uso del móvil al volante se ha convertido en uno de esos grandes peligros contra los que lucha la administración. No es fácil, y pese a que las normas son claras, no es difícil encontrar un conductor que, en una detención como un semáforo o un atasco, echa mano del móvil para pegarle un vistazo rápido, contestar un mensaje urgente o recibir una llamada pese a no llevar conectado el dispositivo manos libres.

La mayoría de conductores desconoce que, con esa actitud, se arriesgan a una sanción de hasta 200€, que supone también la retirada de 3 puntos del carnet de conducir. Y es que simplemente por el hecho de que nuestro vehículo esté detenido no tenemos derecho a utilizar nuestro móvil desde el asiento del conductor porque el vehículo sigue con el motor encendido y, por tanto, se encuentra en circulación.

Para utilizarlo, deberemos realizar una parada "completa": estacionar nuestro vehículo en un lugar adecuado y apagar el motor. Sólo entonces podremos coger el móvil y darle uso, nunca antes.