El nombre De Tomaso vuelve para presentar su nuevo hiperdeportivo, el P900

Martes 29 de noviembre de 2022. De Tomaso Automobili anuncia la presentación de su gran obra, el hiperdeportivo P900, una especie de versión todavía más vitaminada, exclusiva, rápida y cara del De Tomaso P72 que la compañía mostró en Goodwood en el año 2019. Después de dos años marcados por la pandemia y el anuncio de su asociación con Capricorn Group, los cuales se encargarán de ensamblar sus deportivos, el legado del piloto y empresario bonaerense, Alejandro de Tomaso, acababa de resurgir.

Seguramente poco queda de aquella compañía italo-argentina establecida por él, la cual versía primero el fallecimiento de su fundador, los muchos problemas económicos que finalmente le llevarían a determinar la quiebra técnica en 2012 y firmar su disolución apenas 24 meses más tarde. Ahora, con los derechos comerciales comprados, los nuevos responsables de De Tomaso Automobili están pensando en grande, siguiendo el mismo camino que nos hemos encontrado con Hispano Suiza, Vanwall, Bertone o Isotta Fraschini.

De Tomaso P900 | De Tomaso Automobili

El lanzamiento del De Tomaso P900 es precisamente es búsqueda de la notoriedad, del restablecimiento de un nombre que en el pasado se codeó con los principales fabricantes de deportivos italianos. Un hipercoche pensado para el circuito que está valorado en casi tres millones de euros y que contará en sus entrañas con un motor V12 que llega a soplar hasta las 12.300 rpm.

Si del P72 está planeado que la tirada llegará precisamente a los 72 ejemplares, en el caso del P900 se espera que este mucho más limitado, concretamente en las 18 unidades ensambladas. Se trata de un monocasco en fibra de carbono que estará asociada a un bloque V12 capaz de entregar 888 CV para apenas 900 kilogramos de peso total del conjunto, de los cuales, 220 corresponden al motor. Sin ningún grado de electrificación, pero sí pensado para poder emplear combustibles sintéticos o sostenibles.

De Tomaso P900 | De Tomaso Automobili

La imagen es muy característica, en parte más propia de un deportivo clásico precisamente porque los diseñadores se basaron en el P70 de Carroll Shelby para su creación. El recurso estilístico no es nuevo, e incluso ya hemos visto a otros fabricantes de pequeñas dimensiones como la Scuderia Cameron Glickenhaus optando por esas formas tan redondas y voluptuosas. Esto no está reñido con la tecnología, ya que, entre otras cosas, cuenta con aerodinámica activa y la experiencia de Capricorn, los cuales colaboraron en el desarrollo del Porsche 919 Evo LMP1 que aniquiló el récord de Nordschleife.

Llegados a este punto, ya conocemos que las primeras unidades no deberían llegar hasta 2024, aunque si los clientes quieren que les sea entregado antes, podrán optar por un motor V10 de origen Fórmula 1 (seguramente Judd o Cosworth) para contar con él antes. Curiosamente, los lazos con la competición podrían no terminar ahí, ya que se rumorea que De Tomaso no descarta crear un Le Mans Hypercar de cara a la temporada 2024 del WEC.

Por el momento, en la presentación se ha apuntado a que hará su debut público la próxima primavera en un evento automovilístico todavía no confirmado, algo que puede apuntar tanto a las propias 24 Horas de Le Mans como a la opción más plausible, el Festival de la Velocidad de Goodwood.