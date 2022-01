Gordon Murray presenta su T33, el deportivo atemporal con el que siempre soñó

Después de “romper Internet” con la presentación de su primera creación a través de su propia compañía de fabricación de automóviles, Gordon Murray ha querido dar un paso más para crear un deportivo más accesible que aquel T50 con el que sorprendió a todos en 2020.Ahora GMA, siglas de Gordon Murray Automotive, presenta el nuevo T33, un biplaza con motor V12 con el que el diseñador británico quiere llegar a un público mayor.

Aunque pretende ser más “universal” no se tratará de un concepto menos deportivo. El GMA T33 contará precisamente con un bloque de 3.9 litros diseñado por Cosworth y que alcanzará la nada despreciable cifra de 11.100 revoluciones por minuto, encargándose de tirar de un chasis monocasco de aluminio y carbono completamente nuevo. Se trata de un vehículo ligeramente más largo que el T50, pero aun así mantiene la configuración de habitáculo para dos ocupantes y no pretende opositar a hacerse un lugar entre los Gran Turismo.

Evidentemente habrá grandes diferencias entre el T33 y el T50, comenzando por el hecho de que el primero carece del ventilador en la parte trasera que se encarga de generar una mayor carga aerodinámica en el que es considerado como el sucesor espiritual del McLaren F1.

El exdirector técnico de la escudería Brabham ha optado por un diseño más convencional, siendo el suelo el encargado de generar esa succión junto al difusor con la que el GMA T33 se mantenga pegado al asfalto a altas velocidades. En el apartado mecánico, el motor V12 del T33 produce 615 CV a 10.500rpm y un par máximo al eje trasero de 457 Nm a 9000rpm, asociado en este caso a una caja de cambios manual de seis velocidades, aunque opcionalmente estará disponible con levas detrás del volante.

Será además 100 kilogramos más pesado (1.090 kg frente a 980) y desde la prensa británica ya señalan que puede haber también una gran brecha en cuanto al precio definitivo, en torno a un millón de euros entre ambos vehículos.

En cuanto a la estética, Murray y su asistente, Kevin Richards, han optado por fijarse en el pasado para traer algunas de las suaves formas de deportivos italianos de la década de los sesenta, entre ellos el Ferrari Dino 206 SP, el Lamborghini Miura o el Alfa Romeo 33 Stradale, algo que queda especialmente reflejado en ese poco voladizo que hay a ambos extremos, las forma redondeadas del marco de la zaga y esa mirada de las ópticas delanteras, situadas prácticamente en los laterales y que inevitablemente recuerda a grandes joyas de la historia automotriz como el Porsche 917.

“He tenido el T33 en mi cabeza durante unos 25 años, pero hasta ahora, no hemos tenido las instalaciones para fabricarlo. He estado planeando un superdeportivo atemporal durante mucho tiempo, y en la planificación inicial también pensé en un motor de 3.3 litros, así que reservé el número 33. Y ahora por fin lo estamos haciendo”. Esas eran las palabras de un emocionado Gordon Murray a la hora de hablar de uno de sus proyectos más perseguidos.

En total se espera que únicamente se fabriquen 100 unidades del GMA T33 con carrocería coupé, aunque no será de extrañar que haya dos variantes del mismo, un roadster y una versión específica para circuitos. Se espera que el primero de ellos llegue a partir del año 2024 y será el último modelo no híbrido que lanzará Gordon Murray Automotive.