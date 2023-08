Este superdeportivo es todo un éxito: todo vendido hasta 2026

El Lamborghini Revuelto se ha presentado como la gran novedad de la marca italiana. Este superdeportivo es el primer modelo del fabricante que se atreve a jugar con un mayor nivel de electrificación que su antecesor, el Aventador. Un modelo que ya se encuentra en un proceso de profundización en dos modelos más que se sumarán a la oferta el año que viene.

Lamborghini Revuelto | Lamborghini

Esta máquina híbrida marca el inicio de una nueva etapa para Lamborghini al combinar su motor V12 de aspiración natural con los hasta tres motores eléctricos que incluye. El toro de lidia español ha servido de inspiración a los italianos para hacer referencia a su denominación, igual que la gran parte de los modelos del mítico fabricante de automóviles deportivos.

El Revuelto acaparó todas las miradas de uno de los festivales más importantes del mundo del motor como es el de Goodwood. Su precio aún es desconocido aunque se estima que podría rondar los 450.000 euros. Pese al desconocimiento de su precio toda la producción está vendida hasta 2026. Lamborghini ha revelado un detalle muy interesante sobre las personas que ya han adquirido o reservado este modelo. Estos se tratan de fieles clientes que ya cuentan con un Aventador en su garaje, unos usuarios que no les importa conocer el precio de salida para comprometerse a comprarlo.

La configuración del V12 de 6,5 litros con baterías de iones de litio y una caja de cambios de doble embrague de ocho velocidades permite a esta 'bestia' alcanzar una velocidad máxima de más de 350 km/h. Este monocasco, pese a ser más alto que su antecesor, es hasta un diez por ciento más ligero con hasta un 25% más de rigidez.

En su interior nos encontramos con tres pantallas distintas repartidas por todo el salpicadero. La central está orientada de forma vertical con 8,4 pulgadas, pensada para manipular el sistema de infoentretenimiento. Al igual que en otras marcas como Ferrari o Porsche, Lamborghini ha incluido en el volante unos botones que permiten ajustar el modo de conducción y la configuración del sistema híbrido. Un total de 13 programas entre los que se incluyen los Ego, Strada, Corsa y Sport, asimismo encontramos el nuevo modo Città creado para circular por entornos urbanos con el V12 apagado.

La fabricación de este Revuelto se ha llevado acabo mediante alguna de las herramientas tecnológicas más avanzadas, especialmente los 'cobots', unos robots colaborativos que han sido utilizados en cada una de las líneas. El director de fabricación de Lamborghini, Ranieri Niccoli, hablaba sobe el proceso de elaboración de su nuevo deportivo: "Para fabricar el Revuelto, entendimos que teníamos que ir más allá. Es un automóvil híbrido altamente personalizable, pero está construido utilizando habilidades artesanales tradicionales. Subimos el listón para producirlo, creando lo que llamamos Manifattura Lamborghini Next Level: un sistema de producción con personas siempre en el centro, pero que adaptamos para entregar un producto mucho más complejo e integrar procesos que no habíamos usado antes. Con la introducción del Revuelto, ampliamos la superficie ocupada por las instalaciones de la compañía en 172.000 metros cuadrados, invirtiendo 150 millones de euros en el área local aquí en Sant'Agata Bolognese".

El Lamborghini Revuelto parece que será uno de los superdeportivos de mayor éxito en la historia. La elegancia y potencia del fabricante italiano reflejada en un modelo que viene para sustituir a un histórico como el Aventador y que ya es un superventas. Incluso con un precio desconocido.