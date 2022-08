¡Desastre! El sustituto de Fernando Alonso no quiere pilotar para Alpine

El mes de agosto suele ser un periodo tranquilo en lo referente al automovilismo. Aunque algunas disciplinas como es el caso del Mundial de Rallies suele mantener su actividad competitiva con la tradicional fecha del Rally de Finlandia, el parón de la Fórmula 1 y de otros campeonatos bajo el paraguas de la FIA suele significar un periodo prácticamente vacacional en materia de noticias de importancia, más aún en un 2022 en la que prácticamente toda la Silly Season del Gran Circo había quedado resuelta en la primera mitad del año.

Sin embargo, el anuncio de la retirada de Sebastian Vettel hacía saltar todo prácticamente por los aires. Ese asiento vacante en Aston Martin, a pesar de no ser el más reclamado por el potencial de sus monoplazas, pasaba a ser un objeto de deseo, entre ellos por una de las personalidades más destacadas de la parrilla, Fernando Alonso. Los tiempos se aceleraron y justo un día después del Gran Premio de Hungría, última carrera antes del parón veraniego, el asturiano confirmaba su marcha de Alpine y su fichaje por la firma de Gaydon.

A partir de ahí, la escudería con sede en Enstone parece haber entrado en un KO técnico lo más parecido a una pesadilla que se pueda encontrar en un equipo de primer nivel dentro del motorsport. Aunque quizás las negociaciones con Alonso se habían dilatado más de lo deseado, nadie seguramente dentro de la estructura, mucho menos Otmar Szafnauer, se habrían imaginado que la renovación no podría haber llegado a buen puerto al menos para acordar la extensión del contrato entre ambas partes por una campaña más. Alpine se quedaba sin el bicampeón del mundo, sin uno de sus grandes reclamos mediáticos y con la necesidad de buscar un compañero para Esteban Ocon, con el cual también se han recrudecido los roces en pista tal y como ya sucediera cuando el francés formó parte de la escudería Racing Point junto a Checo Pérez.

El equipo no se ha acercado a la zona del podio | Alpine

Alpine tenía un sustituto asegurado

Todo apuntaba que el relevo de Fernando estaba más que atado en la figurada del Campeón de la Fórmula 3 de 2020 y también Campeón de la Fórmula 2 en 2021, Oscar Piastri, una consecución de títulos que también habían conseguido en su momento Charles Leclerc, actual piloto de Ferrari y George Russell, en las filas de Mercedes-AMG F1. Especialmente si tenemos en cuenta que ya hacía tiempo que estaban buscando una solución para que el australiano no tuviera que quedarse otra temporada en el dique seco y siendo fruto de continuas risas de los mecánicos cada vez que las cámaras de la señal internacional de la Fórmula 1 lo buscaban en el box de Alpine.

Su papel como piloto reserva durante este 2022 parecía la antesala a dar el salto a un equipo del Gran Circo, hablándose en más de una ocasión de una oportunidad dentro de Williams para ganar rodaje hasta que le quedara abierta la puerta de los de Enstone. La marcha de Alonso a Aston Martin parecía acelerar todo una marcha más, hasta el punto que durante este martes, Alpine anunciaba a Piastri como piloto titular para 2023 con el objetivo seguramente de frenar también toda la rumorología en torno a ellos.

El comunicado del equipo no tardó en llegar: "El equipo BWT Alpine F1 confirma al piloto reserva de 21 años, Oscar Piastri, como compañero de de Esteban Ocon a partir de 2023. En línea con los compromisos adquiridos por la escudería con el joven australiano, Oscar será ascendido a piloto titular y ocupará el asiento de Fernando Alonso a partir del próximo año. Oscar ha sido un valioso miembro de la familia Alpine durante los últimos cuatro años. El de Melbourne se unió a la Academia Alpine tras su victoria en la Fórmula Renault Eurocup en 2019".

Otmar Szafnauer, que llegaba este año para dirigir la nave de Alpine después de que el fichaje de Davide Brivio no terminara de encajar se deshacía en elogios hacia el que parecía ser su nuevo piloto titular: "Oscar es un talento brillante y poco común, nos sentimos orgullosos de haberle alimentado y ayudado a través de los difíciles caminos de las categorías inferiores. A través de nuestra colaboración durante los últimos cuatro años, le hemos visto desarrollarse y madurar hasta convertirse en un piloto capaz de dar el paso a la Fórmula 1. Como nuestro piloto reserva, ha visto al equipo en la pista, en la fábrica y en las pruebas, donde ha mostrado la madurez, la promesa y la velocidad para asegurar su ascenso a nuestro segundo asiento, junto a Esteban. Creemos que esta dupla nos dará la continuidad que necesitamos para lograr nuestro objetivo a largo plazo de luchar por las victorias y los campeonatos". Habría prácticamente una reacción inmediata.

Oscar Piastri se niega a pilotar en 2023 para Alpine

"Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine ha emitido un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a pilotar para ellos el año que viene. Esto está equivocado, y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año", esta era la declaración de Piastri a través de sus redes sociales apenas unos minutos más tarde del comunicado realizado por su actual escudería, incluso con la Fórmula 1 haciéndose eco de dicha confirmación a través de sus canales oficiales.

Después de toda la polémica vivida entre Álex Palou, Chip Ganassi Racing y McLaren durante las últimas semanas, parecía que la historia se estaba repitiendo de nuevo, con un equipo anunciando unilateralmente una decisión que implicaba a un piloto que no estaba de acuerdo con la misma.

Todo apunta a que Piastri, junto a su mánager, Mark Webber, ya podía haber encontrado acomodo en otra escudería, hablándose específicamente de McLaren, donde Daniel Ricciardo está más discutido que nunca, por lo que Alpine, se había quedado de golpe y porrazo sin su gran Campeón, el último que ganó dos títulos con los de Enstone cuando todavía se llamaba Renault y, además, sin su joven promesa, con el cual, según Szafnauer, tendrían derechos contractuales tanto para 2023, como unos opciones para 2024, por lo que el culebrón puede no haber hecho nada más que comenzar.

Oscar Piastri era piloto reserva en 2022 | Alpine

Fernando Alonso da el golpe de gracia

La situación se volvía incluso más surrealista después de que Otmar Szafnauer comenzara un encuentro con la prensa durante la jornada del martes diciendo que no habían podido hablar con Fernando Alonso porque este se encontraba a bordo de un barco navegando por las islas griegas, algo que quedó completamente desmentido por el propio piloto cuando publicó un story a través de Instagram en la que se le podía ver precisamente en su ciudad natal, Oviedo, aprovechando estos días para visitar a su familia y pasar revista a las instalaciones de su museo. Un golpe más en la línea de flotación de Alpine, cuya estrategia comunicativa durante los últimos días ha quedado claramente en evidencia y cuyo caos organizativo parece justificar esos rumores avivados de la posible marcha de la marca del Mundial de Fórmula 1.

Desde que se confirmó el lunes el cambio de equipo de Fernando Alonso, muchas han sido las teorías que explicarían esta decisión, comenzando por lo atractivo que supone contar con Dan Fallows y Martin Whitmarsh lideranto la técnica dentro de la escudería con sede en Silverstone, hasta que el equipo Alpine sólo le ofrecía un contrato 1+1 y Alonso quería al menos tres temporadas, o que Laurent Rossi había apostado ya por Piastri y que incluso Alpine estaría cerca de anunciar su adiós a la Fórmula 1. Lo único cierto es que el paddock, además de cerrado por vacaciones, nunca ha estado tan caliente al comienzo de un mes de agosto. Hace un año, Laurent Rossi apuntó al objetivo de luchar por los títulos en un margen de 100 Grandes Premios.