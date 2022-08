Alfa Romeo prepara la llegada de un nuevo y misterioso deportivo

Ya no hay duda de que Alfa Romeo quiere dar un paso adelante en el próximo lustro. No será únicamente una cuestión de electrificación o no, sino que la firma italiana también está trabajando en nuevos conceptos y uno de ellos parece apuntar directamente a la creación de un deportivo de altas prestaciones que debería llegar como muy tarde para finales del actual lustro.

La buena noticia es que desde Alfa Romeo ya han adelantado que en 2023 veremos un anticipo en forma de concept car, aunque en este caso no será nada más que un entrante, ya que parece estar integrado en el plan de los próximos años dicho lanzamiento que llegaría en 2024 o 2025. El propio Jean-Philippe Imparato ya dejaba entrever de qué se estaba hablando: "Veremos algo realmente deportivo en la primera mitad de 2023. Usamos una palabra para definir la marca y es deportividad. Será muy emocionante, muy selectivo y muy costoso".

No se han revelado muchos más detalles, ni tan siquiera si la firma del trébol de cuatro hojas está señalando al lanzamiento de un modelo de gasolina o si, en cambio, apostará por crear un esquema alimentado por baterías. Seguramente, la primera opción debería ser la más plausible en el momento en el que estamos actualmente en materia de electrificación, retrasando a la segunda mitad de la década el posible lanzamiento ya de un vehículo de altas prestaciones totalmente eléctrico.

El Giulia GTA se agotó el pasado mes de septiembre | Alfa Romeo

En los últimos años, Alfa Romeo ha optado por lanzar versiones extremadamente deportivas de algunos de sus modelos, como es el caso de las variantes Quadrifoglio o el Alfa Romeo Giulia GTA/GTAm, un automóvil qua ya contó con la colaboración de la escudería que compite en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y de sus pilotos por aquel entonces, Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi para su desarrollo. Ahora, después de extender su acuerdo con la estructura de Sauber, sería lógico que la compañía italiana vuelva a confiar en ellos a la hora de hacer la puesta a punto del deportivo siempre y cuando al término de 2023 se decida renovar la asociación.

Toca el turno por tanto de pensar en algo mucho más grande y “muy excitante, muy selectivo y muy caro” tal y como ha reconocido el propio Imparato al medio anglosajón Autocar, lo que debería llevarnos a pensar inmediatamente en un heredero directo del Alfa Romeo 8C. Incluso hay rumores que apuntan a que se podría realizar una mirada al pasado y basarse en algunas formas del T33 Stradale que la marca puso en acción durante la década de los sesenta.