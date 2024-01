Nunca hubieras imaginado que un SUV te podría llegar a gustar, pero este de 305 CV lo hará

Para muchos, los SUV híbridos son coches ideales para ir de “A” a “B” gastando poco pero sin ningún tipo de pretensión deportiva. Pues bien, para Akio Toyoda esa situación puede cambiar, y así lo demuestra con lo que ha bautizado como Lexus LBX Morizo RR, o lo que es lo mismo: un LBX con 305 CV y tracción total al heredar el apartado mecánico del GR Yaris.

Esto puede ser interpretado como una locura, pero también como un nuevo futuro para la ya erradicada gama F de Lexus. Y aunque bien es cierto que de momento estamos ante un “capricho” de Toyoda -cuyo apodo es Morizo y de ahí obtiene el LBX este nuevo apellido-, nadie ha descartado la posibilidad de que llegue a producción.

Lexus LBX Morizo RR | Lexus

Al fin de cuentas, estamos hablando de un Lexus LBX que adquiere el tren motriz del nuevo Toyota GR Yaris. Esto se traduce en que en sus entrañas se encuentra el G16E-GTS, un tres cilindros turbo que para la ocasión desarrolla 305 CV. Su gestión se lleva a cabo por medio de una caja automática de ocho relaciones de tipo convertidor de par y, aunque no se habla de si cuenta con los diferenciales torsen del GR Yaris, que incorpore la tracción total nos hace pensar que también los equipa.

A nivel estético nos encontramos con un LBX más bajo gracias a una suspensión rebajada y que se ensancha en 20 milímetros. A ello hay que sumarle llantas específicas, pinzas de freno de cuatro pistones, dos salidas de escape, paragolpes específico y una calandra con detalles naranja entre otros.

Lexus LBX Morizo RR | Lexus

Y aunque bien es cierto que no se han emitido imágenes del interior, desde Lexus aseguran un pedalier rematado en aluminio y asientos de corte deportivo. Sea como fuere, de momento no hay confirmación de que el Lexus LBX Morizo RR vaya a llegar a producción, pero no sería descabellado teniendo en cuenta el camino que está siguiendo Toyota con su gama GR y el pasado de Lexus con la gama F.