El Lexus UX se actualiza: mejor conducción y mejor infoentretenimiento

Si hablamos de híbridos premium, mucha gente tiene en la cabeza el nombre de una marca japonesa: Lexus. Y es que los nipones llevan casi 20 años apostando de manera fiel por esta tecnología, lo que les ha servido para convertirse en unos de los fabricantes más reconocidos del mercado. En cualquier caso, la marca ha ido evolucionando y en la actualidad cuenta además con alguna que otra propuesta 100% eléctrica, como el Lexus UX300e o el más reciente Lexus RZ450e.

Hablando del Lexus UX, este pequeño crossover se ha convertido en uno de los baluartes de la marca: sus cifras de ventas superan a cualquier otro modelo de la firma asiática, de manera que se ha convertido en el superventas de Lexus. Disponible en versiones híbridas (UX250h) y la mencionada variante eléctrica (UX300e), el Lexus UX recibe ahora pequeños reajustes tanto a nivel técnico como a nivel de equipamiento para mejorar y seguir luchando por las primeras posiciones en las listas de ventas de su segmento.

Lexus UX 2023 | Lexus

Mejor conducción para el Lexus UX

Una de las mejoras más importantes que llegan al Lexus UX es la aplicación de un mayor número de puntos de soldadura: serán 20 puntos de soldadura adicionales los que se utilicen en el ensamblaje del monocasco del UX, aportándole así un mayor nivel de rigidez estructural. A esta modificación se le añade también el desarrollo junto a Yamaha de una nueva suspensión adaptativa que se podrá equipar en algunas versiones, así como un nuevo tarado para la dirección asistida.

No es lo único que cambia en este Lexus UX que, eso sí, no recibe ninguna modificación a nivel mecánico de manera que se mantiene la opción híbrida de 184 CV y la variante eléctrica de 204 CV. Así, el sistema de infoentretenimiento es nuevo, usando un software más avanzado derivado del que utiliza el también recién estrenado Lexus NX. Por otro lado, se han redistribuido algunos mandos en el interior, que gana también dos nuevas tomas USB de tipo C.

Lexus UX 2023 | Lexus

Se añade también un nuevo acabado, bautizado como F Design, que recibe la estética de las variantes más deportivas (F Sport) pero no hace uso de sus elementos técnicos. Se actualiza también el sistema de seguridad preventiva Lexus Safety System +2, que ahora tiene una cámara y un radar más precisos para aumentar la asistencia a la conducción y el rendimiento de sistemas como el mantenimiento de carril o la detección de peatones y ciclistas. Los nuevos UX 2023 llegarán a los concesionarios a partir de este mismo verano.