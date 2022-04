Probamos el Lexus UX 300e, el primer paso hacia la electrificación total de Lexus

Dicen que los coches eléctricos no suenan. Digamos que suenan diferente. Esta semana, en Centímetros Cúbicos hemos escuchado el del modo Sport del LexusUX300e. Con él tenemos disponible toda la potencia del motor. Para dosificar y gastar menos están los modos Eco y Normal.

No se van a escuchar muchas más cosas aquí dentro, porque está bastante bien insonorizado. El interior sigue siendo clásico: continúa la línea de anteriores modelos de Lexus. Pero esto no está reñido con la tecnología y la conectividad. Si estéticamente parece un coche de combustión, las sensaciones al conducirlo también son similares. El motor eléctrico está situado en la parte delantera y desarrolla 204 caballos de potencia.

Tuvimos una primera toma de contacto con él cuando lo presentaron en Valencia hace dos años y nos quedamos con ganas de probarlo más tiempo. Sus caballos son suficientes para conducir por ciudad o llevarlo de viaje. Tiene una autonomía homologada de 315 kilómetros y el peso de la batería, como va abajo, casi no se percibe. La suspensión está reforzada y le da estabilidad. Para trazar las curvas tiene una dirección precisa. Y para salir de ellas, no acelera como un deportivo, pero no está mal: pasa de 0 a 100 en 7,5 segundos.

El consumo de este eléctrico está, más o menos, en 16 kiloWatios-hora a los 100 kilómetros, dependiendo de la caña que le des. Y tiene una batería de 54,4 kiloWatios de capacidad. Una batería que tiene garantía de 1 millón de kilómetros o 10 años. Se puede recargar en 8 horas en un cargador de 6,6 kiloWatios, o de 0 al 80% en 50 minutos, en un cargador rápido.

Además, puedes gestionar el uso de la batería desde tu móvil con la aplicación de Lexus. También buscar un punto de recarga cercano o climatizar el coche con control remoto.

Normalmente los coches eléctricos pierden capacidad en el maletero porque la batería hace que haya que recortar en este hueco. Éste no es el caso: el UX300e gana espacio frente a la versión de combustión. 367 litros contra 320, porque la batería va en el piso, en el suelo del coche.

El UX300e ha sido el primer movimiento hacia la electrificación total de Lexus, el que da lugar al siguiente paso; un coche creado de cero para ser exclusivamente eléctrico. Ese es el nuevo Lexus RZ, un adelanto del nuevo eléctrico japonés. El futuro se hace presente.

