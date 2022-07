BMW apuesta por Alcaraz en su ruta hacia la electrificación

Más información BMW pone fin a la producción de su i3 eléctrico 250.000 unidades después

El mercado de verano está siendo más que movido en las filas de BMW. Si hace unos días anunciaba su patrocinio con el Real Madrid, la marca bávara da otro golpe de efecto con uno de los deportistas más cotizados del mundo: Carlos Alcaraz. El joven tenista será el nuevo embajador de la gama eléctrica de BMW, que incluye los modelos iX, i4, iX3 y el espectacular i7.

El propio Alcaraz fue el encargado de hacerlo público a través de un mensaje en las redes sociales: "Muy contento de convertirme en nuevo embajador de BMW España. Tenemos valores compartidos y la misma preocupación por la movilidad sostenible. Convencido de que haremos grandes cosas juntos con este acuerdo global con BMW".

La foto con la que se hizo oficial este acuerdo tampoco es baladí, pues el tenista murciano sale acompañado del iX, el buque insignia de la gama eléctrica, que tanto llamó la atención en su presentación al ser capaz de cambiar de color pulsando un botón. Este automóvil, con potencias repartidas entre los 326 y 619CV, parte con un precio de salida de 87.150€. Este anuncio se encuadra dentro de la fuerte apuesta que está realizando BMW por la movilidad sostenible, con una decidida ruta que debe llevar a la firma alemana a una gama completamente eléctrica para 2035.

BMW: patrocinador oficial del Real Madrid

Si el fichaje de Alcaraz ha causado repercusión mediática, no se queda atrás el del Real Madrid. El club blanco anunció la decisión de no continuar con Audi, marca con la que llevaba asociado desde 2003, para pasarse a BMW. El acuerdo, del que no han trascendido datos económicos aún, pondrá el foco en factores como la sostenibilidad o la diversidad. Se espera, por otro lado, que el logo de BMW aparezca en los banquillos y en Valdebebas, tal y como sucedía con la firma de Ingolstadt.

Nadal y Kia

La asociación entre Alcaraz y BMW se une a la que es, con toda probabilidad, la más conocida entre un deportista español y una marca de coches. Y es que Kia lleva patrocinando a Nadal desde que este comenzara su carrera profesional allá por 2004. Eslóganes como “Calidad con siete años de garantía” o “Kia, descubre lo que te inspira”, están indudablemente vinculados a la imagen del manacorí. Un claro ejemplo de lo que BMW pretende conseguir con Alcaraz.