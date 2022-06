Puede que el BMW iX no sea el eléctrico más bonito, pero tendrá un nuevo argumento que te convencerá

Está claro que uno de los mayores miedos a la hora de dar el salto al coche eléctrico es la autonomía. Muchos se vuelven escépticos con esta tecnología debido a que no saben si podrán cubrir tantos kilómetros con tranquilidad como con un coche de combustión. De ello también son conscientes marcas como BMW, quienes dan un paso adelante tras anunciar que un BMW iX contará en 2023 a modo de prototipo con una nueva batería con la que será capaz de cubrir 965 kilómetros.

Esto será posible gracias a la start up Our Next Energy, la cual ha desarrollado un nuevo modelo de baterías cuya aplicación en el mercado se estudiará de la mano del SUV de BMW. Y es que será a finales de este año cuando el prototipo del iX con nuevo rango de autonomía esté listo, pudiendo así corroborar sus casi 1.000 kilómetros de autonomía a lo largo del 2023.

BMW iX xDrive 40 y 50 | BMW

Concretamente, estas baterías han sido desarrollas por la start up en Michigan, la cual cuenta con una inversión de 65 millones por parte de BMW para llevar a sus coches eléctricos al siguiente peldaño. ¿Cómo? Con proyectos tan esperanzadores como el que tienen ya entre manos la firma bávara y el fabricante estadounidense.

La innovación que propone Gemini, nombre que recibe la batería, reside en que recurre a una tecnología de química dual. Esta utiliza dos tipos de celdas ideadas para mejorar la retención de energía y la entrega de energía durante el uso, funciones que se reparten entre ambas.

BMW iX | BMW

De esta manera, la tecnología aplicada consigue que la batería sea más eficiente a la hora de gestionar y utilizar la electricidad. Además, presume de usar un 20% menos de litio, un 60% menos de grafito y reduce la presencia de de níquel y cobalto, provocando que sea también más sostenible y comulgue mejor con el principal objetivo del coche eléctrico.

Así, se espera que el BMW iX pueda cubrir un total de 965 kilómetros con una sola carga, cifra que podrá aumentar si la batería se aplica sobre otros modelos eléctricos de la firma con mejor autonomía y menor peso. No obstante, la compañía confía en ofrecer tres tamaños de su nueva batería, de las cuales la de acceso promete costar lo mismo e incluso menos que una de níquel y cobalto convencional.

Sea como fuere, será el año que viene cuando veamos en acción al SUV eléctrico con esta nueva batería, aunque no será el único. Y es que ONE -nomenclatura del fabricante de baterías- también podría haber estado trabajando en un Tesla Model S con más de 1.200 kilómetros de autonomía.