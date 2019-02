La asociación imposible: BMW y Daimler se unen por el futuro de la movilidad

Un acuerdo entre BMW y Daimler no parecía ser posible hace unos años, en pleno enfrentamiento por convertirse en la referencia entre los fabricantes germanos, sin embargo, con la evolución del negocio y de la industria automotriz, nos encontramos con ligeras brechas que permiten que estos dos gigantes puedan asociarse en nuevos proyectos de movilidad sin que ninguno de ellos renuncie a seguir peleando en la batalla sinfín de los concesionarios.

BMW y Mercedes-Benz han llegado a un acuerdo para liderar un proyecto común con cinco proyectos centrados en la movilidad del coche eléctrico y en el futuro de los automóviles autónomos. Comienza con el denominado como SHARE NOW, una iniciativa que pretende agrupar los servicios de coche compartido de ambos Grupos, situándolos bajo el mismo paraguas a DriveNow de BMW y car2go de Daimler. La segunda será FREE NOW, una plataforma que incorporará a la compañía MyTaxi en una compañía con servicios de transporte con chófer o VTC.

PARK NOW destinada a ofrecer soluciones avanzadas de aparcamiento, CHARGE NOW se centrará en una red de recarga de coches eléctricos y REACH NOW, la cual pretende aúnar en un mismo servicio todas las opciones de movilidad, incluido los transportes públicos. En la actualidad, los servicios de BMWBMW y Daimler prestan soluciones de movilidad a casi 60 millones de usuarios en todo el mundo, por lo que esta nueva asociación pretende dar un salto con la creación de hasta 1.000 nuevos empleos en todo el mundo y con una inversión de más de 1.000 millones de euros entre ambos grupos automovilísticos.

Según las palabras de Dieter Zetsche, presidente de la Junta de Administración de Daimler AG y Director de Coches Mercedes-Benz: “Estamos reuniendo la fuerza y la experiencia de 14 marcas exitosas e invertimos más de 1.000 millones de euros para establecer un nuevo actor en el mercado de rápido crecimiento para la movilidad urbana. Al crear una red inteligente de empresas conjuntas, podremos configurar la movilidad urbana actual y futura y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la digitalización, los servicios compartidos y las crecientes necesidades de movilidad de nuestros clientes”.