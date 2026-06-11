Test a fondo Ford Mustang Mach-E 2 Premium 276 CV: cuando el equilibrio es la mejor virtud sin renunciar a la esencia del 'pony'

En una gama cada vez más amplia, el Ford Mustang Mach-E de 276 CV (comercializado en algunos mercados como 269 CV) se posiciona como la versión más lógica y equilibrada del SUV eléctrico americano. No es el más rápido, no es el que más autonomía ofrece y tampoco presume de la espectacularidad de los GT, pero probablemente sea el Mach-E que mejor combina prestaciones, eficiencia y precio.

Ford Mustang Mach-E | Ford

Diseño: sigue llamando la atención

Han pasado varios años desde su lanzamiento y el Mach-E continúa teniendo una presencia muy especial. Su silueta mezcla rasgos de SUV coupé con guiños evidentes al Mustang fastback: capó largo, pilotos traseros de tres barras y una línea de techo deportiva. Puede que los puristas sigan discutiendo si merece llevar el nombre Mustang, pero es innegable que sigue destacando entre la multitud de SUV eléctricos que pueblan nuestras carreteras.

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Prestaciones suficientes para casi cualquiera

La versión de 276 CV con tracción trasera entrega alrededor de 430 Nm de par y acelera de 0 a 100 km/h en poco más de siete segundos. Sobre el papel puede parecer modesta frente a algunos eléctricos de más de 400 CV, pero en la práctica ofrece una respuesta inmediata y contundente desde cualquier velocidad.

Lo mejor es que no intenta impresionar a base de cifras absurdas. Tiene potencia de sobra para adelantamientos rápidos, incorporaciones ágiles y una conducción divertida cuando la carretera se retuerce, sin penalizar consumos ni disparar el precio de compra.

Interior completo Mustang Mach-E | FORD

Autonomía realista y batería mejorada

Uno de los grandes argumentos de esta versión es su batería estándar de nueva generación. Con una capacidad útil cercana a los 73 kWh y tecnología LFP en las versiones más recientes, homologa hasta unos 470 km WLTP, una cifra perfectamente válida para un uso familiar y profesional.

En condiciones reales es razonable esperar entre 350 y 420 kilómetros dependiendo de la temperatura, el tipo de recorrido y el ritmo de conducción. Es una autonomía que permite viajar con tranquilidad sin asumir el sobrecoste de las baterías de mayor capacidad.

Ford Mustang Mach-E | FORD

Comportamiento: más Mustang de lo que parece

Aunque pesa cerca de dos toneladas, Ford ha conseguido que el Mach-E transmita cierta sensación deportiva. La dirección es precisa, el chasis está bien afinado y la tracción trasera aporta un tacto más agradable que muchos SUV eléctricos rivales.

No alcanza el nivel de diversión de un Mustang de combustión ni pretende hacerlo, pero sí ofrece una conducción más implicada que la mayoría de eléctricos generalistas.

Ford Mustang Mach-e | FORD

Interior amplio y tecnológico

El habitáculo destaca por su enorme pantalla vertical de 15,5 pulgadas, una instrumentación digital sencilla y un espacio interior generoso. Las plazas traseras son amplias y el maletero resulta suficiente para una familia, además de contar con el 'extra' del compartimento delantero.

La calidad percibida es correcta, aunque algunos materiales no están al nivel de los mejores fabricantes premium. Aun así, el conjunto transmite modernidad y funcionalidad.

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Razones para elegir esta versión

Si alguien me preguntara qué Mustang Mach-E comprar, esta sería probablemente la respuesta. Las versiones más potentes son más rápidas, pero también más caras y menos eficientes. Las variantes con batería grande ofrecen más autonomía, pero incrementan el precio.

El Mach-E de 276 CV representa el equilibrio ideal: tiene prestaciones más que suficientes, una autonomía convincente, un equipamiento completo y un coste de acceso más asequible que versiones superiores. Además, suele ser la opción que mejor conserva la relación entre lo que pagas y lo que realmente utilizas cada día.

Precios Ford Mustang Mach-E