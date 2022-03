El sucesor del Bugatti Chiron no será un hiperdeportivo (completamente) eléctrico

Cuando, en 2021, Rimac compró Bugatti para formar una nueva compañía bautizada como Bugatti Rimac, el mundo del motor dio por hecho que el sustituto de Bugatti Chiron estaría basado en el Rimac Nevera. O lo que es lo mismo: se convertiría en un hiperdeportivo eléctrico. Mate Rimac ha desvelado que todas esas apuestas estaban equivocadas.

El CEO y fundador de Rimac ha concedido una entrevista a Automotive News, donde ha confesado que (de momento) no entra en sus planes dar forma a un sucesor del Bugatti Chiron basándose en lo que ya tiene en su empresa. Y es que el modelo que está por llegar bajo el emblema de la marca francesa todavía será de combustión interna… aunque, eso sí, estará muy electrificado.

¿Un híbrido enchufable?

Mate Rimac confesaba que lo más fácil para ellos habría sido “coger el Rimac Nevera. Colocarle un logotipo de Bugatti y darlo por hecho: yo estaba en contra de algo así. Cuando veáis el Bugatti de próxima generación creo que os sorprenderéis porque la gente me asocia con los coches eléctricos”. La marca croata ha querido tener en cuenta la tradición de la firma francesa, sus clientes y la tecnología disponible: “Creo que estamos desarrollando la mejor solución posible y, de momento, no es un coche eléctrico. Lo será algún día, pero no hoy”.

Las palabras del creador de Rimac llevan a pensar que el sucesor del Bugatti Chiron será un híbrido enchufable basado en la tecnología desarrollada por la propia marca. Un esquema que permitirá seguir equipando al hiperdeportivo francés con un motor de combustión interna: ¿seguirá siendo el W16? Todas las apuestas dan por hecho que, por primera vez en la historia reciente de la marca, bajo el capó no estará el bloque que el Grupo Volkswagen creó para el fabricante galo.

El futuro del W16

En la misma entrevista Mate Rimac reconocía el mérito y la trayectoria del W16, pero también dejaba entrever que podría haber llegado el momento de mejorarlo. No podemos olvidar que estamos hablando de un motor con más de 20 años de historia: parece lógico que la marca croata quiera modernizar esta tecnología con un bloque híbrido enchufable que tenga menos cilindros, sea más eficiente y ofrezca mejores cifras de rendimiento.

Sea como sea, Bugatti y Rimac continuarán funcionando por separado: ambas conservarán sus instalaciones de producción así como los canales de distribución existentes hasta el momento. Sí, las marcas se mantendrán separadas, pero los futuros vehículos compartirán tecnología. Algo que no interferirá en lo que se espera de Bugatti: “Los modelos de próxima generación continuarán ofreciendo productos realmente excepcionales que no son comparables con nada más en el mercado”.