La oferta válida para el mes de junio lo sitúa muy bien frente a los rivales

Por primera vez en meses el Volkswagen T-Roc arranca por debajo de los 24.000 €

En los últimos meses el crossover alemán no podía presumir de unas tarifas especialmente competitivas y aunque los descuentos no oficiales eran importantes, muchos usuarios terminaban por no incluirlo en la lista para evitar perder el tiempo regateando en los concesionarios. Ahora la marca pone solución.