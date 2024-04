La peor pesadilla de Dacia ya es una realidad, un SUV con etiqueta ECO que promete ser el 7 plazas más barato del mercado

Buscar hoy en día un coche para toda la familia no resulta sencillo ya que, por una parte, nos encontramos con los SUV de siete plazas que suelen implicar un precio elevado, y por otra con las antiguamente conocidas como furgonetas que, aunque son sumamente útiles, no siempre son la opción del público general. Pero ahora llega como punto de inflexión el nuevo Citroën C3 Aircross, un SUV de hasta siete plazas con etiqueta ECO y que, aunque aún no tiene precio, promete ser el más barato del segmento.

Y es que siguiendo con la misma filosofía con la que desarrollaron el C3 convencional del que parte, la firma gala ha decidido ofrecer un coche que se predispone como la peor pesadilla de Dacia. Esto lo consigue con un diseño fresco, la tecnología justa y necesaria y la posibilidad de incorporar una tercera fila de asientos.

Nuevo Citroën C3 Aircross | Citroën

Todo ello se enfatiza con un claro ADN SUV que se combina con la estética que ya vimos en el C3 estándar. Y el habitáculo, aunque aún no se ha mostrado, se espera que no cambie, ofreciendo así una pantalla central de 10,25 pulgadas y un cuadro de mandos digital de dimensiones más contenidas pero que ofrece la información primordial.

En lo que a mecánicas se refiere, este nuevo C3 Aircross mantendrá intacto el elenco del C3. Esto se traduce en una variante gasolina conformada por un motor de tres cilindros y 1.2 litros que desarrolla 100 CV y que estará disponible también con tecnología MHEV y, por ende, con la etiqueta ECO de la DGT. Y también una versión 100% eléctrica de apellido ë-C3 y 113 CV -aunque posiblemente aumenten la potencia- y una autonomía de 326 kilómetros.

Nuevo Citroën C3 Aircross | Citroën

Sea como fuere, de momento Citroën no ha compartido los precios del nuevo C3 Aircross. Pero teniendo en cuenta los 14.990 euros de los que parte el C3 convencional y el precio del anterior Aircross, es posible que esta nueva entrega esté disponible por alrededor de 20.000 euros.