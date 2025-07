Junio fue el mejor mes del año para las matriculaciones

Las matriculaciones siguen dándonos buenas noticias en España tras el informe correspondiente a junio. Según los datos publicados por Anfac, Faconauto y Ganvam, en nuestro país se compraron un total de 119.125 coches durante el mes pasado. Una cantidad que supone un crecimiento del 15,2 % en comparación con el mismo lapso de tiempo de 2024 y, al mismo tiempo, el segundo consecutivo en el que se rebasan las 115.000 unidades. Son datos ilusionantes que contribuyen a elevar la cifra de 2025 a las 609.801 las ventas cosechadas tras la primera mitad del año. Un 13,9 % más que en 2024 a estas alturas.

Las ventas en las zonas de la DANA y los electrificados, claves

Las patronales de la automoción en nuestro país vinculan el buen crecimiento de las matriculaciones al "buen ritmo" del mercado de los coches electrificados (EV e híbridos enchufables) - que ya concentrar el 20% del total - y el impulso derivado de las ventas en las zonas afectadas por DANA, a través de las ayudas del Plan Reinicia Auto+ que se han visto extendidas hasta el mes de octubre. La única nota negativa es que, de momento, no hemos recuperado los niveles de ventas que teníamos allá por el año 2019, antes de que la pandemia de la COVID-19 cambiara nuestras vidas por completo, con un 12 % menos que en esa época.

Asimismo, parece que las distintas ayudas a la compra de los coches totalmente eléctricos e híbridos enchufables principalmente están siendo bien aprovechadas por los conductores españoles. Hablamos de una cuantía de 24.776 unidades nuevas, lo que significa un increíble aumento del 130,7% en junio y su mejor registro de siempre a lo largo de un mes. Así las cosas, la cuota de mercado de los electrificados han supuesto el 20,8% del total. En el cómputo general de 2025, ya acumulan unas 102.348 unidades vendidas, un 83% más que en 2024 a estas alturas. En 2025, ya copan el 16,8% del mercado, casi 7 puntos porcentuales más que el año pasado.

Todos los canales de venta crecen, menos el alquiler

Los distintos canales de venta disponibles en España para adquirir un coche se han beneficiado de la tendencia al alza que observamos. Dicho esto, todos suben a excepción del alquilador. En concreto, los particulares han sumado unos 48.836 unidades nuevas al contador y que implica un crecimiento del 28,8 % que en junio de 2024. Las ventas a empresas también progresan, aunque no al mismo ritmo, con un 14,2 % y 42.208 matriculaciones. Por el contrario, como hemos anticipado el alquiler ha caído, aunque de forma ligera, con un 1,5 %.