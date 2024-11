McLaren puede tener nuevo dueño siete meses después

Fue el pasado mes de marzo cuando el McLaren Group anunciaba que pasaba a manos de Mumtalakat, el fondo soberano de inversión de Bahréin. La confirmación de dicho movimiento no revistió demasiada sorpresa después de una relación entre ambas partes que ya se extendía desde 2007, momento en el que el fondo compró la parte de los de Woking pertenecientes a los fundadores Ron Dennis y Mansour Ojjeh. Es presencia Mumtalaket fue creciendo durante los años hasta que en este 2024 afrontó la compra del 100% del Grupo Británico en medio de una preocupante situación económica por parte de McLaren.

Ahora, cuando han pasado apenas siete meses, se confirma que CYVN Holdings, grupo de inversión con sede en Abu Dhabi, ha firmado un acuerdo no vinculante para la adquisición de McLaren Automotive. O lo que es lo mismo, la división de superdeportivos y de automóviles de McLaren ya tiene en principio un nuevo propietario si nada cambia en la negociación de dicho acuerdo.

McLaren presentaba recientemente su nuevo W1 | McLaren Automotive

"La potencial asociación vería a CYVN Holdings hacerse con la propiedad total del negocio automovilístico de McLaren, además de una participación no mayoritaria de McLaren Group. Esta inversión transformadora de CYVN Holdings aportaría acceso a capital extra, una experiencia en ingeniería avanzada y tecnología pionera, particularmente en el ámbito de los vehículos eléctricos. La experiencia intersectorial de CYVN Holdings, su equipo altamente especializado y las inversiones estratégicas existentes en NIO Inc, Forseven y Gordon Murray Technologies, también aportan unas sinergias potenciales para complementar y mejorar la estrategia de producto de McLaren", señaló Mumtalakat en un comunicado emitido este martes y en el que por el momento no se ha hecho referencia a qué ocurrirá en este caso con la parte de competición, la cual también formaba parte del acuerdo firmado con los bahreiníes el pasado mes de marzo, aunque, en principio, parece que también formará parte del montante completo de la transacción.

Se espera de esta forma que McLaren Automotive pueda reforzar su oferta y extender su gama actual a más productos, alguno de ellos incluso 100% eléctricos, después de rumorearse recientemente que se estaba trabando en la posibilidad de crear un SUV eléctrico bajo la marca fundada por Bruce McLaren, e incluso se deslizó que también se había evaluado la creación de un deportivo de tracción delantera. Por el momento, bajo el mandado del director ejecutivo Michael Leiters, la compañía británica ha lanzado los modelos tanto del Artura, como el 750S y la presentación del esperadísimo McLaren W1, el reemplazo del gran hiperdeportivo del fabricante, el McLaren P1.