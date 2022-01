La lista de espera del Toyota Land Cruiser se dispara en Japón: puede llegar a ser de cuatro años

El Toyota Land Cruiser ha desbordado todas las previsiones que la marca había hecho para el mercado japonés. Tan grande es que, según informa Automotive News, Toyota se ha visto obligada a incluir una nota de aviso en su página web y a avisar a sus clientes: el plazo de entrega de las unidades del citado SUV puede llegar a ser de cuatro años. ¿A qué se debe?

En esas peticiones, la nueva generación del Toyota Land Cruiser 300 es la auténtica estrella y se da además, un curioso caso. Este modelo comparte la plataforma GA-F con el Lexus LX y aunque ambos modelos salen de las líneas de producción de la planta de ensamblaje que Toyota Auto Body (filial de la marca) tiene en Yoshiwara… los dilatados tiempos de espera no afectarán a Lexus.

Toyota Land Cruiser | Toyota

Las ventas en Japón

¿Por qué? Aunque Toyota se ha visto obligada a suspender la producción en Japón debido a la constante escasez de semiconductores y a las nuevas variantes del coronavirus, Shiori Hashimoto, portavoz de la firma, ha dicho que la lista de espera de cuatro años para el Land Cruiser no está relacionada con esos factores externos a corto plazo. La razón la encontramos en la asignación de la producción.

Este retraso sólo afectará a los pedidos realizados en el mercado local. La explicación, como decíamos, se debe a la estrategia de asignación que Toyota ha diseñado para el nuevo Land Cruiser: a Japón sólo le ha asignado una pequeña fracción de la producción global así que cuando la demanda se dispara, como en este caso, se produce un colapso que se traduce en prolongadas esperas.

Toyota Land Cruiser | Toyota

En 2021, Toyota comercializó 144.313 unidades del Toyota Land Cruiser 200 y 300 en todo el mundo: la mayor parte en Oriente Medio, que es la zona donde irá a parar la mayor parte de la producción. No es de extrañar si tenemos en cuenta que, en 2021, alrededor de dos tercios de las ventas globales de la Serie 200 se produjeron allí. Japón, sin embargo, solo represntó el 10% del volumen mundial.

No habrá modificaciones en el reparto

Siguiendo la tendencia imperante en casi todos los mercados, la demanda de los SUV en Japón no ha parado de crecer e, incluso, ha recibido un impulso a raíz de la pandemia: comparando con las cifras de 2020, el año pasado las ventas del Toyota Land Cruiser aumentaron un 28%. La marca nipona no ha querido pronunciarse acerca de una priorización de las entregas destinadas a Oriente Medio, pero parece que, por el momento, en sus planes no entra la posibilidad de ceder parte de esa cuota a su mercado local… a pesar de que la espera pueda llegar a ser de cuatro años.