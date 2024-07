No te engaña la vista, parece un Tavascan pero es el Volkswagen ID. Unyx

Volkswagen ha presentado su nueva submarca para el mercado chino, ID, una marca más orientada a un público joven…como Cupra en Europa, en cierto sentido. El primer modelo (eléctrico, como es habitual ver en el mercado del emergente gigante asiático) es el ID. Unyx que es… no muy diferente, por no decir casi idéntico al Cupra Tavascan que conocemos en Europa, aunque no se hace en la misma fábrica de China. Eso sí, cambia la longitud y la altura del vehículo para lograr una mayor amplitud, aunque sigue manteniendo un ancho casi idéntico así como la distancia entre ejes.

Volkswagen ID. Unyx | Volkswagen

La estética es muy similar a la del Tavascan, aunque hay elementos que reciben cambios, empezando por los parachoques delantero y trasero. Incluso el logo de Volkswagen se vuelve dorado como estamos acostumbrados en los modelos de Cupra, con el mismo morro con la elevación en el centro. Lo que más cambia es la longitud, que pasa de 4,644 metros en el Tavascan a 4,663 metros en este ID. Unyx. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta las costumbres y tendencias del mercado chino: Audi ya presentó una versión de mayor longitud del Q6 e-tron, el Q6L e-tron que se comercializará solo para China.

En términos de mecánicas también se establece el parentesco con el Tavascan. De entrada se comercializa con un solo motor situado sobre el eje trasero que entrega 286 CV, alimentado por una batería de 77 kWh netos que debería ser capaz de ofrecer una autonomía superior a los 600 kilómetros en ciclo WLTP. La versión de tracción total, con un motor en cada eje, entrega 340 CV, aunque la autonomía es algo menor como también ocurre con el Tavascan. En definitiva, son primos hermanos, excepto por un detalle.

Volkswagen ID. Unyx | Volkswagen

Volkswagen no ha mostrado fotos del interior del Unyx, cierto, pero sí ha desvelado que su interfaz está caracterizada por un avatar 3D. Este avatar se podrá personalizar según los gustos del usuario y podrá adaptarse basándose en una voz humana, pudiendo conversar con el propio conductor, cual KITT en el Coche Fantástico.

El ID. Unyx es el primero de los cinco modelos de la submarca de Volkswagen que estará en el mercado chino de aquí a 2026. Asimismo, es el principio de una ofensiva del gigante alemán en un mercado muy importante para ellos, destinando hasta 34 modelos de cara a 2030. De estos 34 modelos, 16 de ellos serán eléctricos, otros 12 llevarán propulsores de combustión mientras que los seis restantes serán híbridos enchufables.