Un informe revela que quienes tienen intención de comprar vehículo prevén desembolsar una media de 29.905 euros

El gasto medio que prevén realizar los españoles para adquirir un vehículo en los próximos doce meses se sitúa en 29.905 euros, una cifra que refleja la tendencia al alza registrada en el mercado de la automoción, según los datos del estudio 'El comportamiento de los conductores españoles en el sector del automóvil', elaborado por el Observatorio Cetelem.

El informe revela que quienes tienen intención de comprar un coche nuevo prevén desembolsar una media de 34.663 euros, un 13% más que el año anterior. En el caso de los vehículos de ocasión, elimporte medio previsto alcanza los 14.371 euros, lo que supone un incremento del 7% respecto a 2025.

En cuanto a las compras realizadas durante los últimos doce meses, el gasto medio efectuado por los conductores españoles ascendió a 23.165 euros. Destaca especialmente el aumento registrado en el mercado de segunda mano, donde el desembolso medio alcanzó los 15.358 euros, un 83% más que el año anterior.

Por el contrario, quienes adquirieron un vehículo nuevo gastaron una media de 27.320 euros, un 15% menos que lo declarado en 2025.

Cerca de 34.000 euros para un eléctrico

Por tipo de motorización, los conductores que prevén comprar un coche eléctrico estiman un gasto medio de 33.927 euros, un 1% más que el año anterior. En el caso de los vehículos híbridos, el desembolso previsto se sitúa en 32.285 euros, lo que representa un incremento del 11%.

Dentro de esta categoría, los importes previstos alcanzan los 28.255 euros para los microhíbridos (MHEV), 30.525 euros para los híbridos convencionales (HEV) y 34.650 euros para los híbridos enchufables (PHEV).

Además, el estudio pone de manifiesto el impacto que podrían tener los incentivos públicos sobre la demanda de vehículos electrificados. En este sentido, cerca del 60% de los conductores españoles afirma que ayudas a la compra como el Plan Auto+ incrementarían su interés por adquirir este tipo de automóviles.

El precio sigue condicionando la compra

El informe también analiza el efecto del incremento de los precios en el mercado del automóvil. Mientras que el coste de los vehículos nuevos ha experimentado una importante subida desde 2019, el de los vehículos de ocasión se ha mantenido relativamente estable.

Como consecuencia, el 47% de los conductores asegura que el aumento de los precios ha influido en su decisión de compra, doce puntos porcentuales más que el año anterior. Entre ellos, seis de cada diez afirman haber pospuesto la adquisición de un coche nuevo a la espera de una bajada de precios, mientras que cuatro de cada diez optaron finalmente por un vehículo de segunda mano pese a que su intención inicial era comprar uno nuevo.

Respecto a los factores que más influyen en la elección de un automóvil, la duración y vida útil del vehículo pasa a ocupar la primera posición, con un 66% de menciones. El precio, que había liderado esta clasificación durante los últimos años, desciende al segundo puesto tras registrar una caída de cinco puntos porcentuales.

Crece la importancia del coste de uso

Por otro lado, el estudio refleja una creciente preocupación de los conductores por el coste total de utilización de los vehículos. Así, el 81% de los encuestados asegura tener muy o bastante en cuenta factores como el mantenimiento, el consumo, los seguros o los impuestos asociados al automóvil.

Asimismo, un 60% considera que los vehículos eléctricos permiten reducir los costes de uso y mantenimiento frente a los modelos de combustión tradicionales, una percepción que gana peso respecto a ediciones anteriores del estudio.