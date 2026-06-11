Este domingo, en CC: roadtrip por Marruecos con Ebro y el S900 y probamos los GWM Ora5 y Haval H7, el Citroen C5 Aircross MHEV y el Hyundai Tucson

Esta semana os hemos preparado un programa muy especial, donde las pruebas serán protagonistas, como la del Hyundai Tucson, el superventas de la marca coreana, esta vez en su versión más sostenible.

Hablamos del Tucson híbrido enchufable, el modelo con etiqueta cero del rey del espacio interior en la gama SUV de Hyundai, que además ofrecemotores gasolina e híbridos autorrecarcables.

Prueba Hyundai Tucson PHEV | Centímetros Cúbicos

Esa semana, además, os contaremos como ha sido nuestra experiencia en Marruecos, en un espectacular roadtrip con el S900 de Ebro, con el que hemos recorrido 1.000 kilómetros hasta la frontera con Argelia, pasando por carretera, desierto, pistas… una aventura en la que ha pasado de todo.

De África a Europa, ya que probaremos un modelo francés de Stellantis. Y es que la marca de los dos chevrones cuenta con una amplia gama SUV basada en tres pilares fundamentales: el confort, el espacio y la eficiencia.

Tanto el C3 y C3 Aircross, C4 y C4 X, como el C5 Aircross, se han modernizado para las necesidades actuales y con una gama de motores adaptada a la movilidad que se estila en 2026.

El último en adaptarse, el más grande y versátil, el C5 Aircross, es justo el que nos acompañará.

GWM Haval H7 y Ora 5 | Centímetros Cúbicos

Y de Francia a Asia con GWM, uno de los principales fabricantes independientes de China, que lidera la producción nacional de SUV´s y Pick-Up´s con 1 millón 320.000 unidades vendidas en 2025.

A Europa llegan pisando fuerte. Su idea es lanzar 10 modelos en menos de 2 años, y nosotros ya hemos tenido la suerte de conocer y conducir en primicia en China, en las pistas de prueba que tiene el fabricante en la ciudad de Baoding, dos de ellos: el GWM Ora 5 y el GWM Haval H7.

No faltarán a la cita las últimas novedades del mundo del motor en formato breve, dentro de 'Lo mejor de la semana'.

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