Volkswagen no te deja solo en tu cambio al coche eléctrico

Innovación, formación y compromiso con la seguridad vial: estos son los tres pilares del programa Volkswagen Driving Experience, un proyecto que la marca puso en marcha hace más de dos décadas y que ha formado a más de 44.000 conductores en España. Ahora, en un contexto marcado por la transformación hacia la movilidad eléctrica, Volkswagen traslada la formación fuera del circuito y la integra en la experiencia real del cliente.

Desde su creación en 2003, Volkswagen Driving Experience busca ayudar a los conductores a mejorar su técnica de conducción, dar a conocer los últimos avances tecnológicos de su gama de modelos y contribuir a mejorar la seguridad en nuestras carreteras. A lo largo de estos más de 20 años, el programa ha evolucionado de forma constante, incorporando nuevos formatos y contenidos adaptados a las necesidades de los conductores y a los cambios en la movilidad.

Volkswagen Driving Experience | Volkswagen

En este sentido, la llegada del vehículo eléctrico supuso un punto de inflexión en esta evolución y Volkswagen fue una de las primeras marcas en España en incorporar formación específica para este tipo de vehículos, coincidiendo con el lanzamiento del ID.3 en 2020.

Hace un año, la marca dio un paso más al poner a disposición de sus clientes de la Gama ID. la Escuela 1to1, un curso de conducción personalizado y gratuito. Los propietarios de un modelo 100% eléctrico de Volkswagen pueden acceder a una sesión personalizada de 90 minutos con un instructor profesional, en la que se abordan aspectos clave como la gestión de la carga, la planificación de rutas o la conducción eficiente y segura en condiciones reales.

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Club Volkswagen

Para acceder a este curso personalizado, el cliente debe registrarse en el Club Volkswagen en el momento de la entrega del vehículo. Además de esta formación específica, los miembros del Club disfrutan también de condiciones más ventajosas al contratar un curso de Volkswagen Driving Experience y cuentan, además, con otros beneficios y servicios.

Volkswagen adapta su formación a la nueva era de la movilidad eléctrica | Volkswagen

Desde su nacimiento en 2003, Volkswagen Driving Experience se ha convertido en una de las escuelas de conducción más reconocidas de España. Desde entonces, los circuitos más emblemáticos de nuestro país como Montmeló, Jarama, Sevilla-Carmona, Los Arcos, Ascari o Cheste, entre otros, han acogido los cursos de conducción de Volkswagen.

Volkswagen Driving Experience cuenta con un equipo de instructores de primer nivel y el apoyo de Luis Moya, bicampeón del mundo de rallyes y embajador de la marca.

Volkswagen Driving Experience | Volkswagen

Más de 20 años formando conductores

En 2014 nació la Escuela R y, dos años más tarde, la escuela GTI, un curso enfocado a los conductores más jóvenes con menos de dos años de carné.

En 2020, coincidiendo con el lanzamiento del ID.3, Volkswagen se posicionó como una de las primeras marcas en España en ofrecer un curso de conducción diseñado específicamente para vehículos eléctricos. Y, en 2021, dio un paso más ampliando su oferta con la Escuela 1to1, cursos personalizados e individuales con monitores profesionales.

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En el año 2024, la Escuela puso el foco en la siniestralidad nocturna con una formación que tuvo lugar durante la noche en circuito del Jarama y en la que participantes aprendieron a reaccionar antes situaciones como deslumbramientos o cambios bruscos de iluminación.

El pasado año, en mayo, Volkswagen lanzó la Escuela 1to1 para los propietarios de la gama ID., con el objetivo de acercar la tecnología eléctrica al cliente.

La contribución de Volkswagen a la seguridad vial ha sido premiada por la plataforma Ponle Freno, un reconocimiento a su firme compromiso por reducir la siniestralidad en España a través de la formación de los conductores.