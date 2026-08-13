Condenado a cadena perpetua el autor del atropello múltiple de Múnich

Un tribunal de Múnich ha condenado este jueves a cadena perpetua a un hombre afgano de 25 años tras ser declarado culpable de dos cargos de asesinato y otros 23 por intento de asesinato por el atropello múltiple contra un grupo de personas durante una concentración sindical en febrero de 2025 en la ciudad alemana.

El acusado, entonces de 24 años e identificado como Farhad N., atropelló a un grupo de manifestantes que participaban en un acto organizado en febrero por el Sindicato Unido de Servicios (Ver.di) para reclamar un aumento salarial diez días antes de las elecciones generales alemanas.

Pocos días después del atropello, una mujer de 37 años y su hija de dos sucumbieron por las heridas, mientras que otras 44 personas sufrieron lesiones graves. Los fiscales informaron entonces de que el acusado gritó "Alá es el más grande" tras el ataque, vinculando así el atentado con la radicalización yihadista.

El juez Michael Hohne del tribunal superior de Múnich ha explicado en su veredicto final este jueves que el hombre tenía intención de atacar y asesinar a personas elegidas al azar en Alemania debido a sus fuertes convicciones ideológicas.

El tribunal ha seguido las recomendaciones de la Fiscalía al dictar sentencia y ha determinado que existe un grado de culpabilidad de "especial gravedad", lo que implica que es poco probable que pueda obtener la libertad condicional tras cumplir 15 años de prisión.

Por su parte, la defensa había solicitado una pena de 15 años y el internamiento en un hospital psiquiátrico. Los abogados afirmaron que su cliente mostraba signos claros de un subtipo de esquizofrenia conocido como esquizofrenia hebefrénica, que presenta un comportamiento impredecible.

El hombre llegó a Alemania a finales de 2016 en calidad de refugiado menor no acompañado. Su procedimiento de asilo finalizó en el año 2020 con una notificación de denegación y una orden para abandonar el país. Sin embargo, las autoridades de Múnich le aprobaron un permiso de residencia en octubre de 2021.