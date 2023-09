El utilitario deportivo que devuelve la esperanza podría renovarse, pero con una noticia buena y otra mala

El sector del automóvil vive tiempos convulsos, especialmente en materia de crear coches pasionales, con personalidad y, sobre todo, con alma. Está a la orden del día engendrar vehículos anodinos que no te dicen nada, y no me refiero a modelos de a pie, sino a coches que osan recurrir al epíteto "deportivo". Sin embargo, aún existen marcas dispuestas a remediar la situación, y claro ejemplo es Toyota y su GR Yaris, un utilitario guerrillero que podría recibir una actualización de la mano de dos sorpresas: 300 CV y cambio automático.

Y aunque bien es cierto que el Yaris más visceral peca de ser demasiado perfecto a la hora de buscar sus límites, pocos coches quedan como este. Es por ello que su posible renovación debería ser motivo de alegría, y en parte lo es, pero según unas filtraciones el GR Yaris podría llegar con un incremento de potencia pero también con un cambio automático, en principio, en opción.

Toyota GR Yaris | Toyota

De momento estamos ante conjeturas, pero la mejora de rendimiento es muy factible. ¿Por qué? Porque estamos ante un motor del que no solo numerosos usuarios han demostrado que aguanta mucha más potencia con modificaciones aftermarket, sino también la propia firma japonesa de la mano del GR Corolla. Y es que estamos hablando de un compacto deportivo que recurre al mismo tres cilindros de su hermano pequeño, pero con la potencia aumentada hasta los 305 CV.

Así que teniendo en cuenta esto y que la renovación del GR Yaris también implique mejoras aerodinámicas, no es para nada descabellado considerar que este pase a ofrecer más de los 261 CV que rendía originalmente. Pero, ¿tiene sentido que ahora se ofrezca con cambio automático?

Toyota Yaris GR-Sport | Toyota

En principio, todo apunta a que dicha transmisión estará como opción, manteniendo inalterada la caja de cambios manual de seis relaciones, recorridos cortos, precisos y de tacto mecánico, algo que, por desgracia, escasea. Así, y replicando la fórmula que utilizó Toyota en su día con el GR Supra, la automática podría ser una ZF de ocho marchas, transmisión sumamente rápida pero que le restaría esencia al conjunto.

Y es que resultaría cuanto menos paradójico que la firma japonesa tomase esta decisión, especialmente después de haber erradicado, al menos en España, el Supra con caja automática. Tampoco tendría sentido si los motivos fuesen buscar una transmisión capaz de aguantar más potencia, especialmente cuando se está hablando de llevar el motor del Yaris hasta los 300 CV, potencia que ya gestiona el GR Corolla con el mismo motor y con una caja de cambios manual.

Sea como fuere, lo que está claro es que el Toyota GR Yaris va a tener una continuidad y que, en esencia, va a seguir siendo el mismo coche. ¿Es entonces ese hipotético cambio automático una mala noticia? No, especialmente si se trata de una opción que, tal y como sucede con el ya mencionado Supra, no llega ni si quiera a estar presente en el mercado español. Porque al fin de cuentas ese es otro criterio de la marca que aún no hemos contemplado, y es que puede que sea una transmisión destinada a ciertos países en los que tenga más auge.