Resucita uno de los coches más llamativos de los 70, y lo hace con casi 500 CV de potencia

En el año 1969, nació un coche que parecía una lancha con ruedas porque, de hecho, la inspiración de su diseñador, Marcello Gandini, fue puramente marítima. Hablamos del Bertone Runabout. Casi seis décadas después, este vehículo vuelve manteniendo su espíritu naval, aunque algo suavizado.

Algo muy obvio tiene que cambiar, la motorización. En su origen, este mítico vehículo incluía un propulsor de combustión de 1.1 litros de Autobianchi, empresa disuelta en 1995. Por tanto, había que buscar una nueva marca que suministrase un motor, pues lo han encontrado en Toyota y su Lotus V6 de 3.5 litros que tiene 476 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 4,1 segundos y una velocidad máxima de 270 km/h.

Bertone Runabout | Bertone

Presentado en París

La propulsión está vinculada a una tracción trasera y a una caja de cambios manual de seis relaciones. Esta mecánica y prestaciones convierten al renacimiento del Bertone Runabout en un deportivo callejero y superexclusivo. Solo existirán 25 unidades de este modelo que será presentado oficialmente en el Rétromobile 2026 de París.

El nuevo Bertone Runabout no tiene un frontal tan extendido como el original ni un habitáculo tan parecido al de una lancha. Permanecen detalles navales pero ahora recuerda más a un coche futurista de película. También se nota la participación de Toyota en el proyecto.

Más allá de la motorización, en el diseño encontramos en el capó una tapa que se abre descubriendo los faros, como en el MR2, aunque en la parte trasera vemos faros redondos que recuerdan más a los modelos de Nissan. Las llantas delanteras y traseras cuentan con un tamaño diferentes, 18 y 19 pulgadas respectivamente.

Bertone Runabout | Bertone

En fibra de carbono

El cuerpo del Bertone Runabout, que como el original será biplaza, es llamativo no solo por su diseño de caraterísticas navales, también por su ligereza que permite exprimir más la velocidade y aerodinámica. Para su construcción ha sido utilizada en abundancia fibra de carbono, reduciendo el peso del coche hasta los 1.180 kilos.

El Bertone Runabout regresa en dos configuraciones posible. Por un lado, Barchetta, a cielo abierto como era característico en el modelo original, o Targa con techo desmontable. Para aquellos que tengan nostalgia de este coche y sueñan con tenerlo en su garaje, ya saben lo que deberán gastar. El precio de partida será de 390.00 euros. La exclusividad y la mitología a la que pertenece este vehículo, se paga, y caro.