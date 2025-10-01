El amor por los coches tiene nombre y cifras: 100 millones que recibirán la Spec III de Gran Turismo 7

Una vuelta rápida por Nürburgring para volver a tomarle el pulso al mando o al volante, algunas por La Sarthe con un GT3 o, por qué no, con un prototipo. Brands Hatch nunca viene mal, tampoco poner un coche en la ficticia Trial Mountain, en la que mejor tener mucho ojo con la lomada de los últimos metros porque, de lo contrario, a volar y no en el mejor de los sentidos.

Las condiciones realistas de los circuitos por la implementación del clima en tiempo real, el retorno a la saga del Daytona International Speedway, las Scapes como herramienta innegociable... El Gran Turismo 7 fue una de las gratas apariciones en materia de simuladores de los últimos años y pronto recibirá una nueva actualización.

Y antes de que te lo preguntes, sí, hay coches y circuitos nuevos. Sobre estos últimos, no es casualidad que este update Spec III empiece a estar disponible en el último mes del año, porque en diciembre se corre el último Gran Premio de Fórmula 1, el de Abu Dhabi, y una de las dos pistas que se estrenan en el juego es, precisamente, el Yas Marina Circuit. El otro es aquel en el que hemos visto el desenlace más aburrido del 2025, el final con safety car en el Gilles Villeneuve.

Gran Turismo Sophy | Sony

La próxima actualización del Gran Turismo 7: gratuita

Además de estas dos pistas árabe y canadiense, Gran Turismo 7 sumará ocho nuevos coches que se sumarán a la actualización más reciente, la de septiembre, que incluyó vehículos como el Hyundai Elantra N, el Mazda Spirit Racing Roadster 12R y rarezas como el Toyota Land Cruiser FJ40V modelo '74. Pero esta Spec III, que por cierto se obtendrá de manera gratuita en PS4 y PS5, es más que coches y circuitos nuevos.

Si el My First Gran Turismo ya fue algo genial para los jugadores de tradición, esta actualización será todavía mejor. Sobre todos los que van en busca de coches exclusivos, de colección y que ante todo ven este juego como el ideal para coleccionistas que quieren completar el garaje al máximo. Hasta ahora estos han entrado al Brand Central, sección en la que cada marca cuenta con su espacio –desde concesionario hasta todo lo informativo relacionado a la empresa– y han tenido acceso a modelos específicos por invitación. Es decir, hay deportivos a los que sólo se accedía por tiempo limitado. Con el Spec III, estas invitaciones pasarán a ser ilimitadas. Por lo que por fin se podrán conseguir todos los coches. Seguirá llevando esfuerzo, pero la meta será alcanzable.

Para los pilotos purasangre, los que van en busca de los mejores tiempos, un nuevo registrador de datos les ayudará detectar las carencias y, así, a acortar décimas y a mejorar sus desempeños, con el agregado de que tendrán a disposición los neumáticos Dunlop oficiales. Para la franquicia en sí, esta actualización representa un modo de celebrar una marca récord: de aquel lanzamiento en 1997 a esta parte, Gran Turismo ha vendido nada más y nada menos que 100 millones de unidades en todo el mundo.