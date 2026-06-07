Uno de los SUVs más vendidos en España, con estética moderna pero alma tradicional, baja hasta los 17.550 euros

El Peugeot 2008 superó las 20.000 matriculaciones en España durante el 2025, y este año va camino de registrar una cifra similar. Está luchando por colarse en el top 10 de modelos más vendidos y, en concreto, dentro de su sector, el de los SUVs Compactos, es uno de los grandes best-sellers. Durante el mes de junio, este coche promete un nuevo empujón en el mercado gracias a una oferta que reduce el precio de su versión de acceso a los 17.550 euros.

La competencia del MG ZS o el Seat Arona es tan fuerte que el resto de SUVs Compactos necesitan mejorar su relación calidad-precio, a través de descuentos, para robarles las mayores ventas posibles. El Peugeot 2008 seguro que rascará alguna en lo que dure esta oferta pre-estival. El modelo francés, sin duda, es mucho más atractivo estéticamente que el MG o el Seat. Su diseño exterior está cargado de ese carácter leonino que define a los Peugeot actuales, con las llamativas barras LED en forma de garra en los laterales del frontal.

Peugeot e-2008 | PEUGEOT

Mecánica básica

Aunque su estética sea moderna, en las entrañas guarda una mecánica más bien tradicional. Integra un motor Puretech de gasolina con turbocompresor de 1.2 litros y tres cilindros para 100 CV de potencia (el propulsor que Stellantis ha modificado ligeramente y rebautizado como Turbo100). Está vinculado a una transmisión manual de seis velocidades y una tracción delantera.

Para lo básica que es su mecánica, este Peugeot 2008 ofrece unas prestaciones bastante dignas. Acelera de 0 a 100 en 10,8 segundos, alcanza una velocidad máxima de 183 km/h y registra un consumo de combustible de 5,6 litros cada 100 kilómetros. Es el SUV Compacto con el que más vas ahorrar, porque es el único que se acerca a los 17.500 euros con un gasto de gasolina tan contenido.

Peugeot e-2008 | Peugeot

Habitáculo práctico

Es un coche muy práctico, tanto a la hora de conducirlo, no da sobresaltos, como en el diseño del habitáculo. No tiene estridencias que ocupen espacio de forma innecesaria, y está pensado para aprovechar cada centímetro entregando el máximo confort posible a los pasajeros (despliega cinco plazas), y un maletero de 434 litros, superando en 34 al Arona y quedándose a solo 9 del MG ZS.

Su versión de acceso, a nivel de equipamiento tecnológico, es muy básica. Tiene los sistemas de asistencia a la conducción obligados por la Unión Europa y poco más, como su pantalla táctil de 10 pulgadas para el sistema multimedia. Es precisamente la escasez tecnológica lo que hace pensar a algunos analistas que no es un coche tan barato, aunque la oferta ha mejorado su relación calidad-precio.