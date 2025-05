Es uno de los coches de moda y ahora, la marca te lo ofrece por 95 euros al mes, ¿dónde está el truco?

El nuevo Renault 5 E-Tech ha llegado con toda la intención de reventar el segmento B eléctrico, y parece que lo está consiguiendo. Lo vemos en redes, lo comentan los gasolineros más reticentes al enchufe y hasta en los grupos de WhatsApp familiares: ese Renault con cara de los 70 y corazón del siglo XXI ha levantado pasiones. Y ahora, con una oferta de 95 euros al mes, muchos se están planteando si es el momento de dar el salto.

Eso sí, quien se quede solo con el titular puede llevarse una sorpresa. El Renault 5 no es precisamente barato, al menos no todavía. A falta de que llegue la versión básica con 95 CV en verano, el modelo más económico cuesta 26.784 euros, con 122 CV y una batería de 40 kWh. Pero ojo, porque la cuota mensual de 95 euros forma parte de un contrato de financiación con condiciones muy concretas.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿realmente puedo tener este coche por 95 euros al mes o hay gato encerrado? Pues como casi siempre, la respuesta está en la letra pequeña, y aquí te la vamos a desgranar con todo detalle.

Un diseño que llama la atención y no solo por nostalgia

El Renault 5 E-Tech no ha querido limitarse a ser un homenaje, y eso se agradece. Lejos de caer en una copia literal del modelo clásico, Renault ha sabido reinterpretar su estilo con inteligencia. El resultado es un coche con personalidad propia, que se reconoce al instante sin parecer un juguete retro. Eso, en un mercado lleno de urbanos clónicos, ya es un punto a su favor.

Las proporciones también lo hacen muy adecuado para el entorno urbano. Con 3,92 metros de largo, 1,77 de ancho y 1,49 de alto, está en la media del segmento, pero con una presencia mucho más marcada. El maletero ofrece 277 litros, suficiente para el día a día, aunque algo justo si pensamos en una escapada con maletas. Y si hablamos de colores, el llamativo verde de la campaña viene sin sobreprecio, pero si prefieres blanco, negro o amarillo, tendrás que sumar entre 600 y 800 euros.

Tampoco va mal servido en lo técnico. La batería de 40 kWh permite recuperar buena parte de la autonomía en unos 30 minutos. Y si necesitas más, existe una versión más potente, con 150 CV y batería de 52 kWh, capaz de llegar hasta 410 kilómetros de autonomía oficial.

¿Dónde está el truco de los 95 euros al mes?

Renault 5 E-Tech | Renault

La financiación se estructura en 36 cuotas, tras una entrada de 8.874,81 euros y una comisión de apertura de 489,10 euros. Al final del contrato, si quieres quedarte con el coche, hay que abonar un último pago de 16.322,81 euros. En total, el coste asciende a 29.106,72 euros.

¿Es una mala oferta? No necesariamente. Permite acceder a un coche moderno, eficiente y llamativo con una cuota muy baja durante tres años. Pero hay que tener claro que no es un “coche por 95 euros al mes”, sino una fórmula de financiación con una entrada alta y un pago final importante. Ideal para quien quiera estrenar coche y cambiarlo al terminar el contrato.

Eso sí, no hay penalización si decides no quedarte el coche al final del periodo. Puedes devolverlo y olvidarte del último pago. Pero en ese caso, habrás entregado casi 9.000 euros y pagado tres años de cuotas, sin nada que mostrar por ello. Así que la decisión debe tomarse con cabeza, no solo con el corazón que despierta su cara simpática.

Prestaciones suficientes y un precio que no es lo que parecía

Aunque el precio no lo incluye entre los eléctricos más baratos, también es superior a ellos. Esta versión de acceso con 122 CV y batería de 40 kWh ofrece 312 km de autonomía oficial, un consumo medio de 14,5 kWh/100 km y una aceleración de 0 a 100 en 9 segundos, que es más que suficiente para cualquier uso habitual, tanto en ciudad como en carretera.

La sensación al volante no es la de un electrodoméstico sobre ruedas, y eso también se agradece. El centro de gravedad bajo, el peso bien repartido y la entrega de par desde parado hacen que el R5 se mueva con alegría en el entorno urbano. No es un coche deportivo, pero sí ágil, y tiene ese punto juguetón que le sienta bien a un modelo con espíritu joven.

Renault 5 E-Tech 2024 | Renault

En resumen: el Renault 5 E-Tech no es un coche barato, pero sí es un coche con carácter, con diseño, y con una oferta que puede ser interesante para quienes valoren más la cuota mensual que el coste total. Lo importante, como siempre, es mirar bien las condiciones antes de dejarse llevar por el gancho publicitario. Y en este caso, merece la pena leer la letra pequeña con calma… y con calculadora.