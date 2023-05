El único caso en el que conducir sin puntos no es ilegal

El carnet de conducir por puntos lleva muchos años entre nosotros. De hecho, ha superado ya los 15 años y va camino de convertirse en una de las reformas más importantes y relevantes para la seguridad vial de cuantas se hayan aplicado en las últimas décadas. Sin embargo, incluso después de tanto tiempo es posible encontrar situaciones susceptibles de mejorar.

Un caso muy claro lo encontramos, por ejemplo, en un escenario que lleva repitiéndose miles de veces desde la entrada en funcionamiento del carnet por puntos y que tiene que ver con diferentes trámites burocráticos que, evidentemente, no están funcionando correctamente. Tanto es así que, básicamente, estamos hablando de una situación en la que un conductor que no tiene carnet por haber agotado en su totalidad el saldo de puntos puede seguir conduciendo de manera completamente legal. ¿A qué nos estamos refiriendo?

La única situación en la que es posible conducir sin carnet (legalmente)

Y es que sí, se trata de la única situación en la que es posible conducir sin carnet de manera completamente legal, aunque más que legal se debería considerar como "alegal" o "no ilegal". Se trata, evidentemente, de un fallo susceptible de mejorar en el sistema de administración, tal y como denuncia Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que de hecho insta a Tráfico a cambiar el sistema para evitar que conductores sin puntos en su carnet sigan al volante de manera legítima.

Este problema se da cuando un conductor ve retirado su permiso de conducir por la vía administrativa por acumulación de sanciones que conllevan pérdida de puntos. El reloj empieza a contar desde el momento en el que el conductor es notificado. Si no se le notifica (algo que puede pasar, por ejemplo, si el conductor cambia de domicilio y no lo notifica a la DGT), Tráfico no puede considerar que el conductor se ha enterado de que su carnet se ha quedado a 0 y, por tanto, ya no puede conducir.

Cuando esto sucede el conductor puede seguir utilizando su vehículo con total libertad ya que a la DGT no le consta que éste haya sido notificado, convirtiéndose así en una situación comprometida que merece la pena revisar y corregir en el futuro.