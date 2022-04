El túnel de lavado ha rayado mi coche, ¿quién tiene la culpa y quién paga el arreglo?

El túnel de lavado es una de las opciones más extendidas para lavar los coches en la actualidad, especialmente entre personas que no disponen de una casa propia para hacerlo en su finca o que prefieren no perder tiempo en esta actividad. Si todo funciona con normalidad, nuestro vehículo no debería sufrir ningún daño pero… ¿Y si la máquina falla? ¿Quién cubriría las reparaciones si el vehículo sufre daños en un túnel de lavado?

Tenemos que acudir al Artículo 147 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en donde se especifica que los prestadores de servicios son los responsables de los daños y perjuicios causados a los consumidores. Esto siempre y cuando no prueben que han cumplido las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos según la naturaleza del servicio.

En este caso, si el impacto de los rodillos giratorios o de las piezas móviles de la maquinaria provocan un desperfecto, serán los responsables de ese túnel de lavado los encargados de costear el arreglo.

Aunque algunos túneles de lavado incluyen carteles de advertencia e instrucciones, especialmente los autolavados, estos carteles no eximen de responsabilidad a la empresa en caso de que un vehículo sufra daños. Si este es tu caso, se recomienda reclamar mediante burofax al titular del lavado y a la compañía de seguros.

