La trampa oculta en las intersecciones en T: cómo evitar multas y accidentes con un simple gesto

Si eres conductor, seguramente has vivido alguna situación complicada al llegar a una intersección. La situación se vuelve tensa cuando no está muy claro quién tiene la prioridad, y la incertidumbre puede llevarte a cometer un error que no solo pone en peligro tu seguridad, sino que también puede terminar en una multa.

Las intersecciones en forma de T son un buen ejemplo de estas situaciones. Aunque parecen comunes, pueden ser más engañosas de lo que parecen.

Debes tener siempre presente la regla de oro en las intersecciones de este tipo, y en general en cualquier cruce, es bastante simple, el vehículo que se aproxima por la derecha tiene prioridad, siempre y cuando no haya señalización específica que indique lo contrario.

Intersección en forma de "T" | iStock

Aunque esta regla es clara y concisa, puede volverse un poco confusa cuando la llevamos a la práctica, sobre todo en situaciones de tráfico intenso o cuando las señales no son tan evidentes.

Imagina que estás conduciendo por una calle principal y te aproximas a una intersección en T. Tu camino está despejado, pero a medida que te acercas, te das cuenta de que otro coche se aproxima desde una calle perpendicular. Las dudas surgen, y te preguntas quién debería detenerse y quién tiene la prioridad para ceder el paso.

La confusión suele surgir en estas intersecciones porque, al no haber una continuidad natural para todos los vehículos, los conductores pueden no estar seguros de quién debe avanzar primero.

La situación puede complicarse aún más si no hay señales de tráfico que indiquen claramente quién debe ceder el paso, como una señal de stop o un ceda el paso. Por ejemplo, si se acercan tres vehículos, uno por la vía principal, otro por la calle perpendicular, y un tercero por la derecha, también en la calle perpendicular.

Coches en la intersección | Agencias

En este caso, el vehículo que tiene la prioridad es el que circula por la vía principal. Una vez que este haya cruzado, el vehículo que viene por la derecha tendrá prioridad sobre el que circula por la calle perpendicular. Finalmente, el tercer vehículo deberá girar o cruzar cuando le corresponda.

No respetar las prioridades en una intersección no solo incrementa exponencialmente el riesgo de accidente, sino que también puede resultar en una multa. Si no cedemos el paso, la sanción puede superar fácilmente los 200 €, sin contar con los posibles puntos que podrías perder en tu carnet de conducir.

Y en caso de que no respetar las prioridades resulte en un accidente, las consecuencias son aún más graves. Desde daños materiales hasta lesiones personales, la responsabilidad recaerá en gran medida sobre el conductor que no respetó lasnormas de tráfico.