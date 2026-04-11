Test a fondo Mercedes Benz CLA 250+: alternativa con fuego real a Tesla y plus de calidad

¿Cuál es la mayor pega que no dejamos de ponerle a un modelo 100% eléctrico? ¿Las prestaciones? No. ¿El diseño? Ni en broma. ¿La autonomía? Ahí le has dado…. Pero, ¿y si te digo que ya hay en el mercado un coche capaz de superar los 900 km?

Te has quedado un poco pillado, ¿verdad? Pues sí. Este Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico es lo que te ofrece en términos de autonomía, entre otras muchas cosas.

Un frontal en el que destaca su capó ligeramente en caída y unos faros LED con un patrón de luz que parece una estrella, además de un panel también lleno de “estrellas Mercedes-Benz” iluminadas.

Mercedes CLA 250+ | Mercedes

En la vista lateral se aprecian unas puertas sin marco o unas manillas enrasadas, así como unas llantas exclusivas. Pero algo que llama mucho la atención son estas luces traseras LED, también en forma de estrella, con una firma lumínica que recorre toda la parte trasera.

El habitáculo es más digital y tecnológico que nunca. Siendo protagonista el denominado MBUX Superscreen, que se extiende por todo el ancho del salpicadero y está compuesto por tres pantallas que nos permiten acceder a multitud de datos de navegación o aplicaciones. Se completa con un gran techo panorámico y unos asientos deportivos.

Mercedes CLA 250+ | Mercedes CLA 250+

Este coche es el primero de una saga que se basa en una plataforma creada específicamente para modelos compactos, y que puede acoplar diferentes sistemas de propulsión: híbridos, híbridos enchufables o eléctricos puros.

Hemos conducido la versión 250+, de 272 CV, con la que se consiguen 790 km de autonomía, pudiendo superar los 900 en entornos urbanos. Porque, aunque de primeras no pienses en él para la ciudad, con sus 4,70 metros. Es ágil, maniobrable y fácil de aparcar.

Mercedes CLA 250+ | Mercedes

Pero está hecho principalmente para viajar en familia. Cinco amplias plazas, muy cómodas y envolventes, y un maletero de 500 litros. Y, además, el consumo es contenido, de tan solo 14,1 kWh en el peor de los casos.

La verdad que es una conducción en la que encuentro pocos peros… El nuevo CLA viene pisando fuerte: es atractivo, eficiente, con un buen equipamiento y una calidad de rodadura de lo mejor de su categoría. Creo que estamos ante una de las berlinas compactas que más dará que hablar de aquí en adelante.