Tener coche cuesta más de lo que crees (y aquí te lo desglosamos)

Tener un coche es sinónimo de libertad, comodidad y autonomía. Pero muchas veces también es un pozo sin fondo, porque conlleva una serie de gastos en los que muchas veces no pensamos, ni siquiera al comprarlo.

Y sí, tendrás que pagar igualmente aunque tengas el coche parado en el garaje y solo lo cojas el fin de semana o en época de vacaciones. Entre impuestos, seguros, mantenimiento y gasolina, el desembolso anual puede ser mucho más alto de lo que piensas. ¿Te atreves a dar una cifra?

Impuestos que sí o sí tendrás que pagar

Los primeros gastos de los que te vamos a hablar son fijos y existen por el simple hecho de ser propietarios de un coche, sin importar si lo usas más o menos:

Impuesto de circulación (IVTM) : se paga anualmente y depende del municipio y la potencia fiscal del vehículo. En ciudades como Madrid o Barcelona puede superar los 100 euros anuales.

Inspección Técnica de Vehículos (ITV) : obligatoria a partir de los 4 años de antigüedad y cada año o cada dos según la edad del coche. La tarifa puede rondar entre los 35 y los 50 euros, pero si no la pasas a la primera, súmale el coste de la reparación.

Impuesto de matriculación: si te has comprado un coche nuevo, tuviste que pagarlo. El importe depende de las emisiones de CO₂ y puede superar el 14 % del valor del coche en algunos casos.

Seguro obligatorio

El seguro obligatorio más económico que puedes tener es el que cubre daños a terceros, pero hay conductores que optan por ampliar las coberturas o directamente se decantan por seguros a todo riesgo, sobre todo en el caso de los vehículos más nuevos. El precio depende de la edad, el tiempo que lleves con el carnet de conducir, el historial de siniestros, el modelo del coche, la ciudad y el tipo de cobertura.

La prima anual va desde los 300 hasta los más de 1.000 euros anuales en vehículos de alta gama. Y no, aunque no uses el coche, no puedes dejar de pagarlo si está dado de alta.

Mantenimiento y reparaciones

Aunque no utilices el coche todos los días, necesitas hacer el mantenimiento básico: cambio de aceite, filtros, batería, neumáticos, frenos... Y a esto hay que añadir averías que nunca se pueden predecir, sobre todo en vehículos más antiguos, o accidentes si has sido tú el culpable y no tienes seguro a todo riesgo.

Y ojo, dejarlo parado en el garaje no te libra de nada de lo anterior. La batería puede quedar inutilizada si no arrancas el motor, las ruedas desarrollan planos y también es completamente normal que los líquidos del motor se degraden con el paso del tiempo.

Gasto en combustible

Este es el gasto más variable, y dependerá de lo que utilices el coche al mes. A 1,60 euros el litro de gasolina, aproximadamente, llenar el depósito te puede costar unos 80 euros, un gasto considerable si lo utilizas a diario. Además, el uso constante implica mantenimiento y desgaste, con el gasto que conlleva.

Gastos en aparcamiento y garaje

Si vives en una zona en la que es complicado aparcar o simplemente no te gusta que tu coche duerma en la calle, también tendrás que dejarte más dinero al mes. Por ejemplo, alquilar una plaza de garaje en zonas urbanas puede rondar entre los 70 y 150 euros al mes.

Por tanto, si sumamos todos los gastos anteriores, la estimación aproximada de gastos al mes podría rondar los 350 euros al mes, dependiendo del uso que le des al coche, las averías y los extras que decidas pagar. Y aunque lo cojas solo los fines de semana o en época de vacaciones, el gasto no va a bajar de los 200 euros al mes, porque hay gastos fijos que tendrás que pagar igualmente.