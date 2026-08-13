Los taxis aéreos eléctricos están más cerca de fabricarse gracias a Toyota y Joby

Toyota Motor Corporation (TMC) y Joby Aviation han anunciado el inicio de la primera fase de su alianza estratégica con la creación de una empresa conjunta (Joint Venture) con la que darán el siguiente paso para fabricar a gran escala los futuros taxis aéreos eléctricos de la compañía estadounidense.

Esta colaboración nace con un objetivo claro: sentar las bases para la producción comercial de los eVTOL (aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical) de Joby. Para ello, Toyota aportará su experiencia en procesos industriales, calidad y optimización de costes, con el fin de acelerar la industrialización del proyecto y preparar su futura producción en serie.

Taxis aéreos de Toyota y Joby Aviation | Toyota

En esta primera fase, la empresa conjunta trabajará para mejorar la productividad y la eficiencia de la fabricación, al tiempo que ayudará a ampliar la capacidad de producción necesaria para obtener la certificación de las aeronaves y responder a la creciente demanda que se espera para este nuevo tipo de movilidad.

Ambas compañías seguirán colaborando a través de esta empresa conjunta, reforzando su apuesta por acelerar la llegada de los taxis aéreos eléctricos al mercado y acercar la movilidad aérea a un uso cotidiano en los próximos años a una escala cada vez mayor.