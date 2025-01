No es tan Mini como su nombre expresa, pero este gasolina de 5 puertas es un icono y ahora lleva un motor de 204 CV por 35.000 €

Mini nació en 1969 como una marca de vehículos minúsculos, de tres puertas, y de una estética muy característica, casi inofensiva, por su frontal y sus faros. Sin embargo, con los años se ha ido diversificando, sobre todo desde que en el 2000 fuese absorbida por BMW. Se abrieron a los diseños deportivos y a tamaños mayores. De esta mutación nace el Mini Cooper S de 5 puertas.

Salta a la vista que es un mini con sus faros redondos con tecnología LED que mejoran la visibilidad lateral y dan la opción de escoger tres señales luminosas distintas. La silueta también es muy típica de la marca pero suma detalles modernos como el techo multitono, un precioso degradado que no deja indiferente.

El Mini Cooper S de 5 puertas, con sus acabados esenciales, cuesta 35.350 euros. Desde esa cifra, se le puede ir sumando prestaciones y detalles que aumentan el precio hasta los 43.630 euros. En cualquiera de las versiones, no es coche mini, sino un compacto de 4036 mm de longitud, 1744 mm de ancho y 1464 mm de alto. Un tamaño muy urbano que no desprecia el transporte de largas distancias pues el maletero acoge hasta 275 litros de equipaje, 925 litros si se abaten los asientos traseros.

MINI Cooper S 2024 | MINI

204 CV de potencia

Es un coche de combustión clásica para los que no quieren echar de menos la pura gasolina. Sin embargo, no contamina como antes. Mediante diferentes filtros, las emisiones de CO2 disminuyen hasta los 141 gramos por kilómetros. El motor tiene 204 CV de potencia y acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos. Además, no “chupa” mucho como se suele decir, solo 6,3 litros cada 100 km gracias a su refinada aerodinámica.

El Mini Cooper S de 5 puertas responde a tu estado ánimo, tal y como anuncia la marca, ya que puedes cambiar la apariencia del cuentakilómetros al Modo Core (el clásico), Modo Go-Kart (el deportivo) o el Modo Green (pensado para el cuidado del medioambiente). Como acostumbra el carácter de Mini, la experiencia del conductor es uno de los focos más importantes a la hora de fabricar un coche.

MINI Cooper S | MINI

Un Mini convertido en un coche más versátil

Sumado a los cuentakilómetros adaptables, cuenta con aviso de cambio de carril, control de velocidad de crucero dinámico, encendido automático de luces de emergencia si hay riesgo de colisión trasera, un sistema que regula la distancia con el vehículo de delante, un asistente para aparcar.

El Mini Cooper S de 5 puertas es un coche icónico, como todos los de la marca. Pero este, encima, crece de tamaño para un nicho de conductores que suelan llevan pasajeros, como padres; y pone muchas facilidades a quien va al volante. Mini es una empresa que a los amantes de las cuatro ruedas les llena de nostalgia pero que, al mismo tiempo,se actualiza constantemente.