El Shelby Super Snake-R es lo más bestia que verás hoy

Con la Semana del Automóvil de Monterey 2025 consumada, es momento de, ya en frío, destacar el lanzamiento que a futuro recordaremos antes que cualquier otro cuando tengamos que hablar sobre lo mejor que dejó la edición de este año. Y hubo una bestia norteamericana que dio que hablar, un deportivo de escandalosa potencia que llegó para redoblar la apuesta de la versión presentada en 2024.

Todo parte del Ford Mustang contemporáneo. El ícono del fabricante del óvalo atraviesa su séptima generación y es sobre ella, la plataforma S650, y en particular sobre la variante Dark Horse, en la que se basa esta versión. Una versión que actualiza la saga del Super Snake de 840 caballos. ¿Se puede llevar más al extremo semejante poder de fuego? La respuesta la tiene este Shelby Super Snake-R 2026.

Se trata de un pony car que a su manera cambia las reglas. En comparación con el Mustang Dark Horse de 500 caballos, esta edición agrega 52 kilos, pero es un aumento de peso necesario y justificado hacia un balance favorable. En la potencia y en la fisonomía están sus claves. Sobre el primer factor, este Snake-R transmite a su eje trasero –por caja automática de 10 velocidades o, mejor aún, mediante una manual de seis– una máxima de 860 caballos.

No importa el ángulo desde el que mires al Shelby Super Snake-R, es muy impactante | Shelby

Los tres pilares hacia un Shelby Super Snake con más estabilidad

De manera tal que la marca norteamericana debió echar mano a los frenos para que puedan soportar este incremento, así también como a la suspensión, a la que le dio nuevos amortiguadores, y al chasis, donde se ocuparon de que fuera más rígido que el del Snake modelo 2025. Una ingeniería evolucionada que va de la mano en el otro propósito: la metamorfosis con la que este coche promete una experiencia de conducción diferente y, en especial, mejores capacidades en circuito.

En pocas palabras, el Super Snake-R se presenta con más estabilidad y parece prestarse más a las curvas de lo que un Mustang siempre nos tuvo acostumbrados. Para el cometido, fueron tres los pasos dados por Shelby American: ruedas traseras, carrocería y elementos aerodinámicos. Lleva llantas de aleación de magnesio de 20 pulgadas y una configuración widebody, es decir, un ancho de carrocería basado en guardabarros aumentados en tamaño.

El círculo se completa con la optimizada carga aerodinámica, lograda al aplicar el kit que incluye al alerón trasero de tipo pedestal con endplates –las placas verticales en los extremos– para acompañar al otro alerón tipo cola de pato, y unos faldones laterales, un spoiler delantero y un difusor trasero, todo en fibra de carbono.