La señal de la DGT que te permite circular a 150 km/h... de manera legal

Los límites de velocidad no existen por capricho, sino por velar por la seguridad de los usuarios de la vía. Sin embargo, existen una serie de circunstancias que nos permiten rebasarlos, y una de ellas se da de la mano de la señal V12, la cual permite a su portador alcanzar los 150 km/h.

Y es que esta señal otorga la legalidad necesaria para que podamos superar holgadamente los 120 km/h en la vía pública sin ningún tipo de castigo de por medio. Pero, ¿qué es la señal V12? ¿Y a quién se la otorga la DGT?

abertis autopista a4 aumar_643x397 | Economía Digital

La señal V12 permite alcanzar los 150 km/h en vía pública

La respuesta la encontramos en el Artículo 47 del Reglamento General de Circulación, que indica que "Los titulares de la vía fijarán, empleando la señalización correspondiente, las limitaciones de velocidad específicas que correspondan con arreglo a las características del tramo de la vía. En defecto de señalización específica se cumplirá la genérica establecida para cada vía".

Y dentro de dicho Artículo se pueden acoger los usuarios de las señal V12, la cual se le otorga, fundamentalmente, a vehículos que se encuentren en periodo de pruebas o realizando ensayos especiales, algo muy habitual en las carreteras del sur de España en esta época del año. De esta manera, estos reciben una señal roja en la que se puede leer "F.V", siglas que corresponden a "Fabricante de Vehículos".

Señal V12 | RGC

Por medio de esta, los vehículos de pruebas podrán rebasar el límite de velocidad y circular a un máximo de 150 km/h. Ahora bien, es necesario seguir un proceso para poder conseguir esta licencia, teniendo que presentar la pertinente documentación ante Tráfico justificando la necesidad de la petición.

Si la DGT les concede la autorización, ésta durará un año improrrogable y estará acompañada del permiso especial destinado a la marca, el importador, el carrocero o el laboratorio especial. Cada una de las personas que participen en la prueba contará, a su vez, con su propio documento.

No obstante, este permiso no da una total libertad a los vehículos a los que les ha sido otorgado. De esta manera, el itinerario que van a recorrer estará previamente establecido, y las pruebas no podrán realizarse "por vías urbanas, travesías ni por tramos en los que exista señalización específica que límite la velocidad". Además, salvo que la calzada se haya cerrado al tráfico general, los coches con la señal V12 no podrán superar la velocidad máxima de la vía en más de 30 km/h.