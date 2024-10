Segundo aviso para Europa, el Corvette ZR1 vuelve a hacer historia alcanzando los 375 Km/h

Los fabricantes de superdeportivos europeos tienen un serio problema al que tarde o temprano tendrán que hacer frente y se llama Chevrolet Corvette ZR1 2025. El superdeportivo norteamericano está decidido a demostrar su valía donde sea necesario, y tal es la confianza en su poderío, que General Motors se ha venido hasta Europa para demostrar en territorio enemigo que esta criatura no va de farol, pues ha conseguido alcanzar la impresionante cifra de 375 Km/h de velocidad punta.

En General Motors están decididos a demostrar que el Corvette ZR1 es el mejor superdeportivo del momento. Tras dar una contundente lección sobre cómo crear un coche de 1.064 CV de potencia sin rastro alguno de electrificación, sólo quemando gasolina en su 5.5 V8 Twin-Turbo, el siguiendo paso de este proyecto ha sido certificar el nivel de prestaciones que es capaz de conseguir esta bestia.

Récord velocidad Chevrolet Corvette | General Motors

Para ello, en lugar de realizar una exhibición en Estados Unidos, General Motors se ha traído una expedición de ingenieros hasta el circuito alemán de Papenburg. Allí, y con el presidente de GM - Mark Reuss - al volante, el Corvette ZR1 se ha enfrentado al trazado oval de Papenburg para certificar una velocidad máxima de 375 Km/h, volviendo a dar así un sonoro puñetazo sobre la mesa.

Y es que si bien 375 Km/h puede parecer a estas alturas una cifra no tan impresionante dados los récords establecidos por marcas como Bugatti o Koenigsegg con sus hiperdeportivos, la marca del Corvette ZR1 tiene otra lectura diferente, pues General Motors ha conseguido superar la punta de todos sus rivales, haciéndolo además con un coche que tendrá un precio notablemente inferior y que además no será producido en serie limitada. Y esos rivales no son cualquier cosa, pues hablamos de coches como el Ferrari SF90 o el Lamborghini Revuelto.

Durante las jornadas de test llevadas a cabo en Papenburg, dos unidades del ZR1 fueron utilizadas, consiguiendo sobrepasar los 370 Km/h en cinco ocasiones y alcanzando los 375 Km/h de punta. Además estas pruebas se han realizado con el coche en su configuración de producción, usando únicamente el modo «Top Speed» que permite el vehículo. Como curiosidad, pese a usar una transmisión de 8 relaciones, dada la desmultiplicación de la caja de cambios, los 375 Km/h se han alcanzado en sexta relación y llegando al límite de giro del V8.

Hablamos del coche norteamericano de producción en serie más veloz que se haya fabricado nunca, además del modelo más rápido jamás construido por General Motors. Sin embargo, mucho nos tememos que el fabricante estadounidense no se va a quedar aquí, pues todo apunta a que más temprano que tarde veremos al Corvette ZR1 asaltar el circuito de Nürburgring, asestando así el golpe definitivo a sus rivales.