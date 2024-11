El rival del Nissan Qashqai es un SUV chino con cotas casi de todoterreno y precio de Toyota Yaris Cross a prueba de niños

Muchos de nosotros hemos tenido durante años una marca predilecta del mundo del motor. Y con la llegada de las marcas chinas, un nuevo mundo se ha abierto ante nosotros. Uno que en ocasiones vemos con expectación y un cierto entusiasmo, pero también con dudas y escepticismo ante lo desconocido. Una buena forma de empezar a conocer el Leapmotor C10 es definiéndolo en función de aquellos coches con los que pretende competir.

El Nissan Qashqai es un superventas que ha cosechado éxitos durante años. Si hay un coche que deba ser referencia para el Leapmotor C10 sin duda es el Qashqai. Ambos dos son la definición del SUV propiamente dicho. Son coches grandes pero no gigantes, con aspecto de todoterreno a los que solo les falta ser 4x4 y unas suspensiones adaptadas a terrenos con desnivel para poder adentrarse en terrenos off-road.

Pero algo a destacar del Leapmotor C10 es que cuenta incluso con mejores cotas que el Nissan Qashqai. Es más grande, con unos 30 centímetros más de largo, y una altura libre respecto al suelo también superior. De hecho, destaca en su segmento superando incluso a segmentos teóricamente más off-road, quedándose en unos nada despreciables 180 mm, haciéndolo algo más capaz a la hora de enfrentar desniveles y obstáculos. Siempre, eso sí, teniendo claro que no es un 4x4. Podrás recorrer caminos no asfaltados y podrás ir de camping sin miedo a quedarte atascado, pero no ofrece una experiencia 4x4 real, como tampoco lo hace ningún SUV.

Leapmotor C10 | Leapmotor

Eso sí, aquí llegamos a otro aspecto esencial del coche, el motor es eléctrico. Desarrolla 218 CV y su batería ofrece 420 kilómetros de autonomía. Cifras que empiezan a dejar a los eléctricos como opciones versátiles con las que poder hacer recorridos sin demasiada preocupación. El hecho de ser eléctrico trae consigo un peso superior, algo por debajo de los 2.000 kg y unos 500 kg más pesado que el Nissan, por ejemplo.

Su maletero tampoco es nada exagerado, ofreciendo algo menos de 500 litros de capacidad sin plegado de asientos, y teniendo en cuenta tanto el maletero posterior como el frontal.

No obstante, hay varias cosas a nivel de diseño interior que resultan interesantes y que demuestran que no es un coche low-cost sin más. Su tapicería es a prueba de niños, porque es de silicona, y puede limpiarse con una facilidad extrema. Además, cuenta con más de una veintena de compartimentos de almacenamiento distribuidos por todo el habitáculo para que pueda equiparse al máximo con accesorios y productos adicionales, o para que los pasajeros tengan espacios que utilizar para diferentes elementos.

Leapmotor C10 | Leapmotor

Por otro lado, los asientos ofrecen la posibilidad de modificar la posición rápidamente a una que permita descansar, pensando en esa faceta aventura que convierte el coche no solo en un medio de transporte sino también en una forma de pernoctar. Y a esto hay que añadir que si se abaten asientos delanteros y traseros queda espacio para una cama de 1,8 metros de largo por 1,2 metros de ancho, dando opciones para camperizarlo y sacar el máximo partido a esa orientación todoterreno.

Pero si algo hace que este Leapmotor C10 sea reseñable es que su precio sigue siendo bastante contenido. Con descuento de ayudas se queda en unos 28.000 euros. Es un precio muy similar al del Toyota Yaris Cross, uno de los SUV que son tendencia en este momento, pero que no deja de ser un coche extremadamente compacto orientado más al uso urbano y a no salir mucho de la ciudad. El Leapmotor C10 compite por características con SUV más caros, más grandes y más capaces. Pero pocos puedes competir en precio con este. Es una buenísima opción si quieres un SUV pagable eléctrico que además sea perfectamente capaz.